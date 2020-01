El alcalde de Ribadeo pide a Puertos que se retire la madera amontonada en el muelle

El alcalde de Ribadeo ha remitido una carta a la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, solicitándole una solución al amontonamiento de madera en la zona comercial del muelle de Mirasol. El objetivo es evitar, con tiempo, la plaga de mosquitos que invadió la localidad este verano. Entonces los vecinos y especialmente a los locales de hostelería padecieron esa invasión, temiendo que repercutiera en las visitas turísticas propias de la epoca estival.

Según explica el alcalde "se trata de trabajar en invierno para que en verano podamos estar tranquilos en este aspecto". Considera que "no es correcto utilizar una superficie marítima comercial como lugar de amontonamiento 'sine die' de un montón de metros cúbicos de madera, que ese no es su destino. Su destino es el transporte, y si el transporte no es posible, ese no es el lugar para tener acumulada toda esta madera que luego acaba produciendo que millones de pequeños animales le hagan la vida imposible a muchos sectores económicos".