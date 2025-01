Documento de Voluntades Anticipadas: dejar decidido para cuando ya no puedas decidir

Cómo vivir tus últimos momentos, dónde cuidarte, donación sí o no..., son tus decisiones, plásmalas por escrito

Cuando nos hacemos mayores, o estamos enfermos, perdemos algunas capacidades físicas y mentales. Siempre nos queda el miedo a no poder decidir sobre nuestro propio futuro porque no tengamos todos los sentidos en plena forma, por eso existe el Documento de Voluntades Anticipadas, o de Instrucciones Previas (es lo que antes conocíamos como el Testamento Vital).

En él podemos reflejar nuestras preferencias sobre cuidados, donaciones de órganos y terapias para los últimos momentos de nuestra vida. Se tiene que firmar cuando tienes todas las capacidades en pie y elegir tres testigos (preferiblemente que no sean familiares estrechos) para que hagan cumplir tu voluntades.

Evitar padecer dolor, no prolongar la vida con mecanismos artificiales, tipo de tratamientos a recibir, donaciones de órganos o cuerpo..., son algunos de los casos en los que nuestra decisión será prioritaria si se reseña en el documento legal adecuado.

antes que llegue el alzheimer

Algunos casos en que este documento es importante es cuando una persona tiene Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa. De hecho la Confederación Española de Alzheimer acaba de dar a conocer el documento a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAN de Burela, en La Mariña de Lugo.

Señala la psicóloga de esta asociación, Gema Fernández, que este documento de Voluntades Anticipadas lo puede tramitar cualquier persona mayor de edad que actúe libremente, las personas con demencia ya no lo podrían hacer. Gema recomienda que en esos casos es mejor "hacerlo cuando la enfermedad está en una fase muy inicial o precoz y la persona tenga todavía la capacidad de poder decidir sobre su futuro".

Este documento se puede descargar a través de la sede electrónica del SERGAS o pedir cita en las unidades habilitadas en los centros sanitarios. En La Mariña en Burela, en el departamento de trabajo social, o el Centro de Salud de Foz.

Se recomienda presentarlo también en el Registro de Instrucciones Previas Autonómico. Es para informar al personal sanitario de lo que la persona desearía en un momento dado.

la importancia de los testigos

También se puede hacer ante notario o ante tres testigos (al menos dos de ellos no deben tener un grado de consanguinidad muy directo).

También es recomendable que la persona que elabora el documento nombre a un representante que intervenga en su nombre cando ella no pueda decidir. Según explica Gema Fernández es importante que la familia no sienta el peso de las decisiones por lo que es idóneo tener una comunicación abierta con ella: "Deberían sentir todo lo contrario, la tranquilidad de estar colaborando para que se cumplan los deseos de la persona que ahora mismo no puede decidir".

prolongar la calidad de vida

Gema Fernández es psicóloga en Afan Burela y explica que la asociación está funcionando muy bien y cada vez son más las personas que demandan información. Tienen incluso lista de espera, y cada vez son más las personas que acuden a solicitar sus servicios, "personas con un diagnóstico más temprano, no se espera tanto". Considera que la gente está más informada, acude antes al centro y así "les podemos ayudar a prolongar su calidad de vida".

Además tienen un programa de prevención y detección precoz de las demencias que es gratuito y tiene 40 participantes.