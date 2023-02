Detectado en Xove otro caso de gripe aviar en un ejemplar de gaviota

Galicia suma un nuevo caso de gripe aviar al ser detectada la influenza de alta patogeneicidad en un ejemplar de gaviota patiamarilla encontrada muerta en Morás, en Xove, según ha informado este lunes la Consellería de Medio Rural.

La Xunta de Galicia ha avisado de ello al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, después de que el caso fuese confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid.

El animal, informa el comunicado remitido a la prensa, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de O Veral para su análisis, eliminándose posteriormente el cadáver conforme a la normativa vigente.

Con este nuevo caso son ya 30 el total de focos notificados en Galicia, todos en aves silvestres, desde el primero detectado en agosto de 2022.





Poco peligro para las personas

Dada la desestacionalización de la circulación de este virus que se viene observando en los dos últimos años en Europa, es esperable que continúe la detección de nuevos casos de aves silvestres afectadas tanto en Galicia como en el resto del territorio del Estado.

Los expertos recuerdan, no obstante, que el virus circulante no tiene capacidad significativa de infección en las personas, aunque por un principio de bioseguridad básica, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas y notificar el hecho a los servicios veterinarios oficiales.

A nivel estatal, continúan las notificaciones de aves silvestres infectadas, tanto migratorias como residentes, y pertenecientes a distintos hábitats y familias avícolas: anátidas como patos, cercetas o gansos; aves de presa como halcones, quebrantahuesos o buitres leonados; y otras especies de distintas familias de aves como garzas, cigüeñas, palomas o gaviotas.

Así, se registraron casos en 13 de las 17 comunidades autónomas.





