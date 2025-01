Descubre a Juan Ferrándiz, el ilustrador olvidado que marcó la Navidad del siglo XX

Niños cándidos, rubicundos, acompañados de animalitos mientras cantan villancicos sobre la nieve a la luz de las velas, ¿lo recuerdas? ¿Y la estampa de Mariuca La Castañera, la pequeña con pañuelo en cabeza y mandil que asa castañas en la calle? Son imágenes con las que ha crecido toda una generación mientras acompañaban su Navidad. Marcaron una época desde mediados del siglo XX. Pero quizá no sabes quién era el autor de estas estampas. Se trata de Juan Ferrándiz, un ilustrador y escritor catalán. Un hombre con una amplísima obra de ilustración, cuentos y también escultura, que cayó en el olvido.

Mariuca la Castañera

Al menos hasta que la historiadora y crítica literaria ferrolana, María Fidalgo, decidió rescatarlo de ahí. Cuando se puso a buscar información de él no encontró nada: “Digo esto es imposible, un señor que fue tan importante en la iconografía, que fue tan difundido, que probablemente, sin probablemente, fue el ilustrador más importante del siglo XX, por la capacidad de difusión que tuvo y porque creó una iconografía propia y porque fue plagiado hasta la saciedad en el mundo de la juguetería, de la papelería... es imposible que no haya nada, pues no había ni una palabra”.

Cedida María Fidalgo, historiadora y crítica literaria

Ella fue investigando y sumando poco a poco información a su historial. Pudo comprobar que su obra está muy asociada a la tradición navideña del siglo XX, “el envío de christmas, esa parafernalia de estar toda la familia firmando para la tía fulanita, para el tío fulanito, eso ahora es etnografía porque son costumbres que nunca podrán volver”.

ferrándiz es sinónimo de navidad

Explica María Fidalgo que antes de la obra de Ferrándiz las tarjetas que se mandaban por Navidad eran muy serias, “nacimientos de Velázquez, de Murillo, pintores flamencos”, mientras él presenta esas imágenes de los niños que atrajeron rápidamente a los más pequeños de la casa con “mundos anecdóticos de pajaritos, de ratones, de pastores con remiendos, vírgenes niñas”.

El christmas se conviritó en la forma de comunicación entre familias en aquella época. Las conferencias telefónicas eran muy caras y el envío de la tarjeta de Navidad era la forma de comunicación con esa familia un poco más lejana, de la que no tenías noticias en mucho tiempo. De hecho era muy curiosa la forma de escribirlos, algunos llegaban a todas las esquinas de la tarjeta contando novedades. Creaba lazos familiares con parientes que, a lo mejor, en el día de hoy ni se ven.

escaso reconocimiento

A pesar de la gran difusión de su obra en miles y miles de tarjetas por toda España y mundo exterior, Ferrándiz no ha sido justamente reconocido. Piensa Fildago que se debe a su implicación con el mundo religioso porque “era un pintor eminentemente religioso y católico, y la verdad que en estos tiempos no vende mucho”. Está también asociado al mundo de la Comunión. De hecho hoy siguen persistiendo las tarjetas de Comunión con su iconografía “y claro si ya es malo reivindicar una Navidad religiosa imagínate reivindicar una Comunión, entonces yo creo que fue una de las razones por las que Ferrándiz no ha tenido el reconocimiento que merece”, apunta Fidalgo.

Y hay algo más, él escribía cuentos en catalán, en los años 50, cuando era una lengua condenada al ostracismo. Primaba el discurso de que “el catalán estaba prohibido, que no se podía hablar en catalán... entonces no resulta muy cómodo hablar de Ferrándiz. Yo creo que por eso no se ha reconocido, por las reivindicaciones católicas, por la Comunión y por el catalán”.

Para reivindicar su figura, su obra y su trascendencia, este sábado se organiza una conferencia en Lourenzá, impartida por María Fidalgo. La cita es el sábado 4 de enero a las 17.30 hrs. en la Capilla de Valdeflores de la Iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá.