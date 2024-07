Cristina Vázquez tiene sólo 14 años y es doble campeona gallega en salto de longitud y triple salto

Cristina Vázquez es de Mondoñedo, integrante de las Escuelas deportivas Lourenzá-Cervo. Tiene sólo 14 años y ya es una campeona, doble campeona, porque este fin de semana ha conseguido el doble oro en el Campeonato de Galicia sub 16 de atletismo.

Logró la máxima medalla en salto de longitud y también en triple salto, y en esta última modalidad sólo lleva un año entrenando.





Cristina Vázquez afirma que está muy contenta "porque no me lo esperaba y un doblete así... no sé, eran niñas que también son muy buenas y supone algo importante para mí".

Cuando se enfrentó a las otras atletas sabía que iba a ser difícil porque además ella era la más pequeña de la categoría, pero iba muy preparada, gracias a su entrenador, Rubén García.





Ahora está encantada, con ganas de seguir en el atletismo, pero sin dejar sus estudios porque quiere tener la vida asegurada. Es constante, disciplinada y en el futuro quiere estudiar Derecho.