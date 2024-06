Cómo hemos cambiado: la Costera del Bonito a través del tiempo

Este lunes ha llegado a lonja el primer bonito capturado por un barco de Burela, El Zamorano. Traía 6.500 kilos de príncipe azul y se ha cotizado a un precio medio de 9 euros/Kg.

Si echamos la vista atrás nos sorprende ver las diferencias entre la Costera de antaño y la de ahora, al margen de los avances tecnológicos y la seguridad, la participación de barcos es casi lo más sangrante.

Cómo hemos cambiado...

Mucho ha cambiado la Costera del Bonito con el paso de los años. Desde los barcos, ahora más modernos y cargados de tecnología, hasta el número de embarcaciones que emprenden la aventura.

Antes los barcos no llevaban neveras y tenían que volver pronto, ahora pueden echar mes y medio en el mar. Antes no llegaban a las Azores, no daba el gasoil. Y las comunicaciones con la familia eran un infierno.., se esperaba con inquietud el parte diario de la Costera.

Hoy en día están las 24 horas conectados,como explica el patrón del Cruz y Cristo, Jacobo Balseiro: "las comunicaciones son momentáneas, tenemos whatsapp a bordo, wifi satelitario, hoy en día todo el mundo lo tiene ya, es igual que estar en tierra, pasas las 24 horas del día comunicado".

Un marinero veterano, Santiago Rivera, nos cuenta que él empezó a faenar en el año 67. Entonces había complicaciones hasta para calcular la meteorología porque "hoy en día tienen el facsímil para mirar el tiempo, pero de aquélla no había, tenías que mirar por las nubes y las cosas que tenían los antiguos".

Otro punto diferente son los barcos, más preparados, avanzados y seguros en la actualidad.

Ambos patrones coinciden en que las cosas han cambiado mucho en la Costera y que el relevo generacional es clave para que se mantenga esta pesquería, pero hay algo que permanece, es el arte de pesca, a la cacea o curricán, es decir, con anzuelo. El más sostenible.