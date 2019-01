Cena de coronación de Sabela Pico “Reina del Carnaval de Foz” el sábado 16 de febrero en la Sala Bahía

O menú da cea está composto por entrantes, sopa de Entroido, costela asada con guarnición, viños tinto e branco, sobremesa, café e chupito. Estará amenizada por Puzzle Animación e o prezo da tarxeta é de 25 euros por persoa. A retirada de tarxetas farase o 5 de febreiro, martes, e días sucesivos ata o remate das prazas, de 09:00 a 14:00 horas de maneira presencial na Delegación de Cultura do Concello de Foz, que explica que “unha persoa responsable por mesa retirará as entradas, só para o seu grupo, previo pago das tarxetas e adxuntará unha lista nominativa das persoas que formarán a mesa. Non se reservará telefonicamente nin por outro medio. As mesas son seguidas con separación de zonas por grupos. Non estará permitida á entrada ás persoas que non asistan á cea e os menores só poderán asistir con permiso e acompañados por un adulto”. A organización agradece aos asistentes que acudan á cea disfrazados.