La Catedral de Mondoñedo acoge este sábado su primera ordenación sacerdotal desde 2014

El próximo sábado 24 de abril, a las 11:00 horas, la Catedral-Basílica de Mondoñedo acogerá la ordenación sacerdotal del joven Jaime Iglesias García.

La ceremonia, que será retransmitida en directo a través del canal diocesano de YouTube, estará presidida por el obispo de León, monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, último pastor de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol -administrada actualmente por el sacerdote Antonio Valín Valdés hasta que se produzca un nuevo nombramiento-.

El domingo 25, el ya ordenado sacerdote oficiará por primera vez la eucaristía en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza, en Ferrol, a las 17:00 horas.

Ordenación diaconal de Jaime Iglesias García, presidida por monseñor De las Heras en la Concatedral de Ferrol

Natural de Cuba y asentado en Galicia desde hace dos décadas

Nacido en La Habana en 1988, Jaime realizó allí su descubrimiento de la fe, concretamente en la parroquia de la Medalla Milagrosa de Guanabacoa.

Con doce años aterrizó en España y se integró en la parroquia ferrolana deSanta Icía de Trasancos.

Fue su párroco, Manuel Ladra López, quien le invitó a ingresar en el Seminario de Mondoñedo, donde estudió tres años, una etapa que, como el propio Jaime describe, "me ayudó a ir queriendo más esta tierra, ya que como seminarista diocesano es muy importante conocer y querer la tierra en la que vives".

Se trasladó a continuación a Santiago de Compostela, donde realizó el bachillerato y cursó sus estudios como seminarista mayor, estudios que realizó en dos etapas, la segunda de ellas tras un período de varios años de vida secular -"porque en un momento de mi vida, sentí temor al ver a lo que Dios me llamaba, no me vi capaz de estar a la altura de sus designios"-, tras el cual sintió la profunda necesidad interior de retomar el camino vocacional, completando su formación teológica en Salamanca y, de nuevo, en la capital gallega.

Durante estos últimos años Jaime ha venido compaginando la tarea formativa con la colaboración en varias parroquias de la diócesis: primero en Santa María do Campo de Ribadeo y, posteriormente, en la parroquia de Santa María de Caranza.

En agosto de 2020 fue ordenado diácono en la Concatedral de San Xiao de Ferrol, ceremonia que también fue presidida por el padre Luis Ángel.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Primera ordenación sacerdotal desde 2014

El administrador diocesano deMondoñedo-Ferrol, Antonio Valín, reconoció en declaraciones a COPE que la ordenación de Jaime Iglesias "no se trata solamente de una buena noticia, sino de una gran noticia".

"Para la diócesis y, en especial, para el clero diocesano, el hecho de acoger un nuevo sacerdote es siempre motivo de esperanza, de acción de gracias y de alegría", destacó Valín.

"Somos pocos, conformamos un clero envejecido y necesitamos savia nueva", aseveró el administrador diocesano.

Además, Valín quiso destacar que, "después de tantos años sin ordenaciones y en medio de esta pandemia", esta noticia es "un motivo para la esperanza" y una constatación de que "la vida continúa y Dios sigue llamando y haciendo su camino a pesar de las dificultades".

De hecho, las últimas ordenaciones que acogió la sede catedralicia mindoniense fueron el 22 de noviembre de 2014, cuando monseñor Manuel Sánchez Monge, ahora obispo de Santander, ordenó como sacerdotes a Juan Pablo Alonso Rolle, natural de Cariño y miembro actual de la UPA de Vilalba; y a Óscar Fernández Expósito, de Castro Ribeiras de Lea y actualmente cursando estudios teológicos en la ciudad de Roma.