Carnavales, una máquina de coser y un traje de chaqueta: factores decisivos para encontrar una vocación en Xove (Lugo)

Rubén lleva ya diez años cosiendo pero es empresa desde hace dos. Se quedó prendado de la costura a raíz de unos Carnavales. Sus amigos y él decidieron hacerse el disfraz y él se lanzó a comprar una máquina de coser. Desde que la probó se enamoró: "Desde que puse el pie en el pedal de la máquina pues ya no paré, la verdad, descubrí que era lo que me gustaba en realidad".

Así que fue la casualidad la que quiso que le diera por coser. Rubén Pico disfruta mucho cosiendo, es un trabajo que le relaja: "Cuando tengo un día estresado me meto en el obradoiro y se me van las horas, porque no miro ni el reloj".

autodidacta

Es autodidacta, aprendió con videos de youtube, publicaciones, libros de costura, diseño y luego fue unos meses a una academia en Viveiro (Lugo) donde le enseñaron a hacer los patrones. Comenta que "es un mundo muy complicado pero muy interesante". Confiesa que "deshacer, deshice muchas cosas, pero error a error vas aprendiendo".

A Rubén se le da bastante bien esto de la costura, tanto que sus diseños artesanales han entrado en el prestigioso sello de Artesanía de Galicia con su marca A Repulida. Y con su empresa realiza muchas labores: tiene un taller de costura creativa, también estampa camisetas, las pinta a mano, y va combinando varios trabajos. Para distraerse pinta camisetas y cuando quiere concentrarse un poco más, se dedica a hacer ropa a medida.

Rubén nota que cada vez más gente pide ropa a medida, va "escapando de la moda en serie". No tiene quejas del trabajo que le encomiendan y nota que tiene buena aceptación.

sello de calidad

El encargo más difícil que le han hecho fue, justo, el que le reportó la tarjeta de embarque para el sello de calidad "Artesanía de Galicia". Tal como cuenta, fue un encargo de su hermana. "Lo más complicado fue que, sin tener ni idea, mi hermana me encargó un traje de chaqueta para una comunión de un sobrino nuestro, lo que pasa es que chaqueta sastre nunca hice ninguna. Entonces digo bueno, como me atrevo con todo, digo pues vamos al lío".

Tuvo que echarle muchas horas para leer libros, elaborar patrones, dibujar, borrar, muchas pruebas... hasta que le salió bien. Y de hecho con ese trabajo hizo la memoria para acceder a la marca Artesanía de Galicia. Y fue gracias a ese primer gran trabajo complicado, el traje de chaqueta de su hermana.

acabado a mano

Nunca ha tenido miedo a la aventura y, de hecho, le gusta mucho "hacer los remates, todo lo que pueda hacer a mano lo hago a mano, me gusta mucho el acabado que tiene, más artesanal". Ahora gracias a ese sello de calidad tiene mayor visibilidad para toda Galicia: con la inclusión en su archivo y página web, también recibe información, cuentan con él para ferias, hay subvenciones... "Quieras que no es una gran ayuda, para una persona así sola que está emprendiendo, la verdad es que sí se nota muchísimo".

Va poco a poco creciendo, tiene sus encargos y lista de espera para trajes a medida. Está muy contento de haber emprendido desde el pequeño pueblo de Xove, piensa que A Repulida va 'pasiño a pasiño' pero viento en popa.