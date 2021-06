Cajoto exige a la Xunta que agillice las subvenciones para contratar socorristas

El Concello de Foz solicita que, de forma urgente, la Xunta de Galicia conceda la subvención para la contratación de socorristas.

El alcalde, Fran Cajoto, ha explicado que "estamos a mediados de junio y lo único que recibimos de la Xunta el pasado viernes 11, fue una notificación en la que nos autoriza a iniciar trámites, pero sin resolver la concesión de la subvención. La Xunta de Galicia indica de forma expresa que la recepción de esta notificación no genera derecho alguno para resultar beneficiario de la subvención. Esto es: no sabemos cuantos socorristas se nos conceden, la duración de las contrataciones ni la cuantía de la subvención. No podemos contratar socorristas si no es con fondos propios y estamos a mediados de junio, ya que la Xunta no resuelve. La administración autonómica está completamente atascada y esto está generando unos problemas enormes a los ayuntamientos, nos están ahogando".

Para Cajoto "la parálisis administrativa de la Xunta está generando una problemática terrible. El verano está ahí y necesitamos servicio de salvamento en las playas. Hace bien pocos años -estamos hablando del 2017 y 2018- la Xunta financiaba 16 socorristas en Foz y las resoluciones salían en el mes de mayo. En el 2020 se financiaron únicamente seis y en este 2021, a fecha 15 de junio no sabemos cuantos finalmente nos va a conceder Santiago. Debemos ser todos conscientes y exigir una solución de forma inmediata".

El alcalde destacó que "el Concello de Foz hizo los deberes y sacó con fondos propios una convocatoria de 14 socorristas, incluido el jefe de equipo, el mayor esfuerzo económico hecho nunca. Debemos ser responsables y mirar las fechas en las que estamos, ya que el verano no se puede retrasar".