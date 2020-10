El ANPA del Virxe do Carme de Burela compra purificadores de aire

No se trata de una medida supletoria, la intención no es cerrar ventanas, sino abrirlas en los momentos en que los alumnos no estén dentro de la aulas y complementar la ventilación con la purificación del aire. Porque no vivimos en el Caribe y el invierno se acerca.

Las recomendaciones de la Xunta de Galicia sobre la ventilación en los centros educativos generan dudas entre las asociaciones de padres, que ya han solicitado nuevas estrategias. Los niños empiezan a ponerse malos con el frío.

INICIATIVAS INTERESANTES: purificadores de aire

En medio de esta situación, y conscientes de que ventanas abiertas a discreción derivan en más enferemedades para los alumnos, las familas del ANPA del CEIP Virxe do Carme de Burela han buscado alternativas.

Como explica en esta entrevista Eva López, la presidenta, no consiste en sustituir la ventilación sino en escoger las horas de apertura de ventanas. Los aparatos purificadores de aire que han adquirido utilizan los mismos filtros que la ventilación en los aviones y garantizan un aire purificado. Cuestan unos 300 euros y los han financiado las familias.