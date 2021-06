Un añito más sin Indiano

En este 2021 no habrá Ribadeo Indiano. Así lo acaban de anunciar sus organizadores: Concello de Ribadeo y Acisa, que vienen de hacer público un comunicado conjunto.

En el mismo explican que "estas dos entidades llevamos varios años organizando un evento lúdico-histórico-cultural de notable éxito. Estamos muy orgullosos de lo mucho que se fue consiguiendo en tan sólo seis ediciones del Ribadeo Indiano, atrayendo a millares de personas de diferentes latitudes a Ribadeo durante el segundo fin de semana de julio".

Ayuntamiento y Acisa señalan que "ya se sabe que el año pasado, como tantas otras actividades, tuvo que ser cancelado por culpa de la pandemia. En este año 2021, las personas integrantes de la organización de este evento venimos colaborando desde hace muchas semanas para observar cómo va avanzando la situación pandémica, cómo evolucionan las diferentes normativas que afectan a la reunión de personas en espacios abiertos o cerrados o los horarios. Vemos con ilusión y con esperanza que la situación sanitaria está mejorando en todos los ámbitos y que afortunadamente ya vemos la luz al final del túnel, aunque tampoco debemos olvidar que, a día de hoy, hay más población sin inmunizar contra este mal que inmunizada. Cualquier paso dado en falso puede hacernos retroceder muchísimo, tanto en términos de salud -es decir, de vida- como en términos económicos".

Acisa y ayuntamiento siguen relatando: "Cabe señalar como ejemplo que aunque a día de hoy no nos constan contagiados por Covid-19 en Ribadeo, debemos decir que hace bien pocos días este mismo municipio estuvo a punto de cambiar de estado sanitario por otro más grave, debido a un brote que se pudo haber descontrolado. Tanto desde el ayuntamiento como desde Acisa estuvimos consultando con discreción a una serie aleatoria de actividades comerciales, de hostelería, de restauración y servicios o de particulares para tener impresiones anónimas que nos habían podido ayudar en la toma de una decisión ponderada y sensata, pues al fin y a la postre, es lo que se espera de los representantes públicos. Debemos ser conscientes también de que el Ribadeo Indiano no es una simple celebración menor, sino que es un auténtico evento de masas, que en una situación de limitación de aforos en la hostelería se puede volver ingestionable".

Y añaden: "A la vista de esto constatamos un temor generalizado de estos sectores de que, si el evento se descontrola en lo que tiene que ver con la afluencia desmedida de gente, no se pueda atender correctamente por la escasez de aforos y si encima se llegan a producir contagios de Covid-19 en Ribadeo a mediados del mes de julio, puede ser muy probable que se tengan que asumir graves consecuencias en el resto del verano, lo que sería inasumible para el sector servicios. Este sector está albergando unas buenas expectativas de visitantes para la época estival sin organización alguna de eventos de masas".

Ayuntamiento y Acisa concluyen: "Por todo lo anterior, y atendiendo a las opiniones del sector servicios en general y a los criterios y fundamentos expresados por la asociación Acisa en particular, acordamos no celebrar la edición 2021 del Ribadeo Indiano, comprometiéndonos, como no podía ser de otro modo, a organizar el mejor evento del Indiano para el próximo año 2022, una vez superada y vencida directamente la pandemia, que a día de hoy y probablemente durante todo el verano sigamos arrastrando".