La ampliación del Museo Provincial do Mar de San Cibrao sigue pendiente después de casi 20 años

El Concello de Cervo y la asociación de vecinos de San Cibrao lamentan la "falta de sensibilidad" de la Diputación de Lugo, que no asume los cuestes del proceso de ampliación del Museo Provincial do Mar, que gestiona desde la cesión en el año 2003, cuando pasó a integrarse en la red museológica dependiente de este organismo.

Tal y como explican, la institución provincial "lleva años eludiendo tanto los acuerdos plenarios como las diversas peticiones cursadas por los vecinos" para que asuma el compromiso de asumir la ampliación "sin obtener respuesta alguna".





Dos décadas de acuerdos plenarios

En este sentido, desde el ejecutivo cervense recuerdan que en agosto de 2021 la corporación municipal aprobó en pleno el siguiente acuerdo:

Instar á Deputación provincial, unha vez máis, a asumir o compromiso de ampliar o Museo Provincial do Mar, que é da súa xestión, o que require da adquisición do terreo contiguo cuxos costes, tal e como recolle o proxecto encargado polo Concello de Cervo, están estimados en 155.188,14 euros, a fin de conseguir un espazo axeitado para acoller toda a riqueza patrimonial, etnográfica e histórica que atesoura este inmoble.

Esta propuesta ya se apoyaba en otros acuerdos suscritos en años anteriores, como el que se tomó en el pleno celebrado el 26 de septiembre de 2007:

Solicitar á Exma. Deputación Provincial de Lugo a adopción dun acordo expresando o seu compromiso firme de asumir os custos do proceso de ampliación do Museo do Mar de San Ciprián, a fin de completar o proceso de redacción do estudo económico preciso para a aprobación definitiva da modificación puntual das Normas Subsidiarias do planeamento na zona do Museo do Mar, en San Ciprián.

O la moción presentada en marzo del 2005 por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que salió adelante con los votos a favor de toda la corporación bajo la siguiente redacción:

O Grupo Municipal do BNG insta á Corporación Municipal a dirixirse á Deputación Provincial para que merque o quinteiro comprendido entre a Rúa do Torno, Paseo Marítimo e Avda. da Mariña (anexo ao Museo do Mar), en San Cibrao-Cervo.





La Diputación "no apuesta" por el museo

Por todo ello, los vecinos y gobierno local califican de "evidencia" que la Diputación "se niegue a apostar por el museo público del mar más antiguo de Galicia".

"Creemos que es inaceptable que haya bienes de gran valor histórico y patrimonial sin ver la luz, por lo que desde el Concello de Cervo, aunque sea sin el apoyo de quien lo gestiona, vamos a seguir adelante con el objetivo de ampliar las instalaciones del museo en beneficio público y conseguir un espacio adaptado a los tiempos y a la realidad social", advierten desde el ejecutivo municipal.





