La alcaldesa de Viveiro demanda medidas urgentes para garantizar la atención en el Centro de Salud

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, demanda al conselleiro de Sanidad de la Xunta, Julio García Comesaña, que adopte las medidas necesarias para solucionar la situación caótica del centro de salud y del conjunto de la atención primaria en la comarca.

En una carta remitida al conselleiro, Loureiro expresa su “preocupación y malestar por la situación que está sufriendo el Centro de Salud de Viveiro y sus graves consecuencias para todos los vecinos y vecinas”.

Lunes caótico

El lunes 12 de septiembre el Centro de Sáude de Viveiro vivió una "nueva jornada de caos, toda vez que hubo solo dos médicas (tres el martes) para atender a una población de quince mil personas, además de los desplazamientos. Es inaceptable que, de una plantilla de diez facultativos, queden solo dos médicas que, ante esta situación, se vieron obligadas a atender únicamente las urgencias".

Bajas y vacaciones sin cubrir

Continúa la misiva reseñando que “hace tiempo que se viene denunciando la falta de cobertura de los facultativos que se encuentran en situación de baja o disfrutando de los permisos y vacaciones reglamentarios, la falta de personal, problemas en la atención telefónica o el mal funcionamiento del PAC, en el que se presta atención a los vecinos de Ourol, O Vicedo y Viveiro y que, ante esta situación, están acudiendo directamente al servicio de urgencias del Hospital de Burela”, añade la alcaldesa.

Una reunión pendiente

La alcaldesa aprovechó la carta para informar al conselleiro de que tiene solicitada desde enero, junto con la Plataforma Sanitaria de la Mariña, una reunión con el gerente del área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, Ramón Ares, para hablar de la situación en la que se encuentran los centros de salud de la comarca, indicando ya en su momento que se invitaría a los demás alcaldes y alcaldesas de la Mariña.

“Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la solicitud de esta reunión, en enero de este año, es por lo que solicito que realice las gestiones oportunas con el fin de poder ser recibidos por Ramón Ares", apunta María Loureiro.

Por otra parte, la alcaldesa participó este martes en una recogida de firmas en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular, demandando medidas urgentes para mejorar la atención primaria.

El SERGAS hace lo que puede

Desde el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) explican que "la gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte garantiza la cobertura de la asistencia sanitaria tanto en el centro de salud de Viveiro como en el centro de salud de Barreiros, en los que en estos momentos se encuentran varios facultativos en situación de IT o de vacaciones y cuyas ausencias no es posible cubrir en su totalidad por no haber médicos sustitutos en las listas de contratación del Sergas".

Argumentan que "los permisos vacacionales de estos profesionales sanitarios, a los que tienen derecho como cualquier otro trabajador, fueron organizados teniendo en cuenta factores como la población de referencia, el déficit de profesionales en las listas de contratación, la demanda asistencial... de manera que siempre haya suficientes profesionales para atender a los usuarios y para garantizar una correcta atención sanitaria a todos los pacientes.

Las situaciones de IT, imprevistas en su mayoría, se están intentando cubrir por todos los medios posibles, aunque no siempre se está consiguiendo".

Sin profesionales a los que recurrir

Desde el Sergas insisten en que sustitutyen las ausencias de los profesionales (vacaciones, permisos, bajas...) siempre que se puede, a pesar de las enormes dificultades existentes por no disponer de profesionales en las listas de contratación a los que recurrir, y usando para eso todos los mecanismos a nuestro alcance, como intersubstitucións, prolongaciones de jornada...

Quieren dejar claro, asimismo, que "la situación de falta de profesionales en medicina de familia o en la especialidad de pediatría no es un problema gallego, sino un problema a nivel nacional".

La Plataforma Sanitaria sabe lo que pasa

La gerencia del Servicio Sanitario provincial apunta que "como bien debe conocer la Plataforma Sanitaria, en estos momentos no hay profesionales en las listas de contratación a los que poder recurrir para cubrir todas las ausencias que se producen (vacaciones, IT...) a diario en los distintos centros de salud de la provincia".

"Por eso, desde la gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos se trabajó y trabaja con el objetivo de reorganizar la actividad de la forma más equitativa posible entre los profesionales y también entre los distintos centros de salud, de manera que se garantice que todos los centros tengan una adecuada cobertura sanitaria y una buena calidad asistencial, teniendo en cuenta, como dijimos, la nula disponibilidade de profesionales sustitutos en las listas de contratación, del que suponemos es conocedora la Plataforma Sanitaria".

Agradecimiento a los profesionales

Insiste el Sergas en que está "sustituyendo absolutamente todas las vacaciones y ausencias que se puede empleando todos los recursos de que se dispone, incluidas las intersustituciones y prolongaciones de jornada.

Desde la gerencia del área sanitaria quieren "agradecer la colaboración de todos los profesionales sanitarios del Sergas en la provincia de Lugo y reconocer el enorme esfuerzo que hicieron y están haciendo involucrándose enormemente en su trabajo diario para garantizar una atenicón sanitaria de calidad".