El alcalde de Ribadeo pide a Rueda que rediseñe las rutas escolares porque son lesivas para las parroquias

El alcalde, Fernando Suárez, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para mostrarle el malestar de madres y padres que viven en las parroquias ribadenses tras los cambios realizados en las paradas del transporte escolar.

Suárez Barcia subraya que esta situación afecta la muchas familias, que se sienten frustradas al no tener explicación clara sobre esa alteración sustancial del servicio.

El bus pasa de largo

El regidor contó que “en estos últimos días estamos recibiendo numerosas quejas de padres y madres que viven en las parroquias de nuestro ayuntamiento, alertándonos de que de pronto, en este inicio de curso escolar de sus niños, tienen un problema con el transporte escolar porque el autobús no se detiene en las paradas del transporte escolar a la que venían teniendo derecho y que estuvieron usando a lo largo de estos años atrás”.

Las alternativas ofrecidas son peores

Suárez Barcia dijo que “las familias tienen un sentimiento de frustración muy grande al no tener una explicación clara para saber la que responde esta alteración sustancial en los puntos de parada del transporte escolar. Y por lo que pudimos saber, las alternativas que se ofrecen son en todos los casos mucho más lesivas, dado que las nuevas ubicacións de las paradas siempre se proponen a más distancia de los domicilios familiares, llegando en muchos casos a plantearse en el sentido contrario a la cercanía del centro educativo”.

El alcalde ribadense señaló: “sabemos que desde el Ayuntamiento de Ribado no tenemos las competencias ni en educación ni en transporte, aunque colaboramos de manera importante al mantenimiento y conservación del CEIP Gregorio Sanz y vemos como, una vez más, se están produciendo taras y problemas por vivir en el rural".

"En estos últimos años desde el Ayuntamiento de Ribadeo fuimos renovando y aumentando las marquesinas de las paradas del transporte escolar, en algunos casos con la ayuda también de la Diputación de Lugo. Y ahora vemos que algunas de ellas van a quedar inservibles al propósito escolar para lo cual fueron instaladas”.

Los afectados no cambiaron de domicilio

Fernando Suárez manifestó: “además tenemos que decir que nos sorprende porque la población de las parroquias no tuvo movimientos residenciales significativos en estos últimos años, por lo que no acabamos de entender esta decisión tan poco afortunada. Se queremos, entre todos, apostar por un mundo rural vivo debemos contribuir a dar más servicios y no precisamente a eliminar o restringir los pocos que día a día van quedando”.

El regidor añadió que “por todo ello, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, con todo respeto, mas de manera enérgica, nos dirigimos al presidente de la Xunta de Galicia, porque es responsable de la competencia de Transportes y Movilidad, para que paralice este despropósito que se creó en este curso académico que ahora empieza y que tan preocupados tiene la tantos padres y la tantas madres de aquí de Ribadeo”.