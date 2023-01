El alcalde de Ribadeo manda echar abajo la puerta de Illa Pancha

El alcalde, Fernando Suárez, asegura que el acceso al dominio público a la Isla Pancha tiene que estar abierto porque así lo dice ley y así lo refrendó la justicia.

Operarios municipales, acompañados por la Policía Local y por el propio regidor, procedieron esta mañana a retirar la cancilla de entrada a ese espacio.

Por la mañana la puerta seguía cerrada

El regidor contó que “estos hechos no son puntuales sino que se llevan dando en todo este tiempo de una forma o de otra, bien con reclamaciones que recibimos en el Ayuntamiento de personas que quieren entrar y no pueden.

Y un letrero que puso la Autoridad Portuaria hace un tiempo advirtiendo que el paso era libre para todo el mundo no existe a día de hoy y la Policía Local hoy me constató que no se podía acceder en una hora prudente, a las diez menos veinte de la mañana”.

La paciencia tiene un límite

Suárez Barcia manifestó que "Ribadeo no puede ser tratado así. Son unos irresponsables y desde luego la paciencia tiene un límite".

Explicó que "no se puede privar del dominio público por el capricho de un concesionario que no cumple con sus deberes, ni por la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, que es la titular de la isla, porque no está cumpliendo el pactado. Todo cuanto diálogo, cuanta educación llevamos puesto en todo este proceso con todas las sentencias ganadas y al final uno se hace la pregunta ¿pero esto qué es? ¿donde vivimos?”.

Muerto el perro se acabó la rabia

Suárez Barcia insiste en que “el dominio público va a estar abierto porque lo dice la ley, no porque lo diga el alcalde de Ribadeo, y porque lo refrendó la justicia de manera clara. Así que muerto el perro se acabó la rabia, es decir se elimina la puerta y listo”.

El alcalde subraya que “intenté buscar composiciones moderadas y consensuadas, pero esto no se puede permitir. Así que a partir de ahora el concesionario podrá seguir con sus quehaceres y el resto de la ciudadanía podrá seguir entrando como la ley manda y como la justicia lo refrendó hace tiempo”.

