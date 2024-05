El papa Francisco nombra a Antonio Valín Valdés, vicario general de la D iócesis de Mondoñedo-Ferrol , como nuevo obispo de la diócesis de Tui-Vigo.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos ha asegurado que: "Es una gran alegría para nuestra iglesia diocesana que un sacerdote de la misma haya sido escogido. Es el noveno obispo que estudió en nuestro seminario de Mondoñedo. y es el segundo obispo natural de Ribadeo". El obispo ferrolano quiso agradecer el trabajo de D. Antonio Valín, hasta ahora vicario general de esta diócesis: "Para mí ha sido un gran colaborador, me acogió como obispo, él fue administrador diocesano cuando me nombraron y un perfecto introductor. Yo valoraría en él su espíritu de trabajo, espiritualidad profunda y enorme amor a la iglesia. Gran disponibilidad en todos los cargos en los que ha estado. Tiene unos mimbres para ser un gran obispo y servidor de nuestra iglesia".

“APRENDERÉ A SER OBISPO CON TODOS LOS CRISTIANOS QUE CAMINAN EN TUI-VIGO”

Seguidamente, D. Antonio Valín agradeció las palabras y el nombramiento: "Para mí el nombramiento fue una sorpresa inesperada. Se junta todo ahora, cerrar una página de mi vida. Me siento muy hijo de esta iglesia diocesana. Todas mis referencias están aquí. Reconozco que para nuestra Diócesis, que el Papa se fijara en un cura para ser obispo, es una gran alegría. Ahora me toca pensar en la Diócesis de Tui-Vigo, acoger a todo el mundo y ponerme a caminar con ellos".

El recién nombrado obispo de la Diócesis de Tui-Vigo ha agradecido también la acogida y el trabajo de su antecesor Monseñor Quinteiro, por su calidez y cariño, desde que se enteró del nombramiento: "sobre todo la acogida en estos días, que es lo que más necesito". Para Valín Valdés es el momento de poner los pies en la Tierra y el corazón en el cielo para seguir trabajando: "Hasta ahora esto lo hice aquí, en este cachiño del norte de Galicia, ahora bajo al sur, pero espero poder hacerlo con la misma entrega y pasión". También quiso pedir paciencia: "Nos tenemos que conocer, soy novato en todo esto y aprenderé a ser obispo con ellos, les pido paciencia. Yo ya rezo por Mondoñedo-Ferrol y también por Tui-Vigo".

Sus palabras fueron recibidas con aplausos de los asistentes. Reconoce que será duro dejar a su familia, pero los cambios los viven con disponibilidad y con "mucha tensión, porque quieres a las personas, a los lugares, no solo cambio de parroquia, aquí cambio la Diócesis, y aquí están mis raíces, todo lo que soy se lo debo a esta Iglesia, me va a costar, pero también es verdad que desde que uno entra en la vida sacerdotal sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas y hay que mirar hacia el futuro".

Al ser preguntado por qué cree que el Papa ha pensado en él para ejercer estas nuevas funciones: "No lo sé, porque cualidades humanas las tienen muchos curas, son cosas que están en el proyecto de Dios".

El nombramiento se ha hecho público este sábado, 25 de mayo, a las 12:00 horas. Sustituye en la sede de Tui-Vigo a monseñor Luis Quinteiro Fiuza, quien había presentado su renuncia a esta sede por motivos de edad en junio de 2022. La ordenación y toma de posesión de la sede de Tui-Vigo tendrá lugar el próximo 20 de julio a las 11:00 horas en la catedral de Tui.

D. ANTONIO JOSÉ VALÍN, VICARIO GENERAL DE MONDOÑEDO-FERROL DESDE 2021

El obispo electo de Tui-Vigo nació en Ribadeo (Lugo) el 24 de febrero de 1968. En octubre de 1986 ingresó en el Teologado diocesano en Santiago de Compostela, realizando sus estudios en el Instituto Teológico Compostelano de 1986 a 1992. Fue ordenado sacerdote en la catedral de Mondoñedo el 14 de marzo de 1993. Es Bachiller en Teología y Máster en Comunicación Cristiana.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol donde ha desempeñado distintos cargos: formador y profesor del seminario de Mondoñedo (1992-1999); párroco de San Sadurniño y otras (1999); subdelegado de Pastoral Juvenil, Vicaría Ferrol (1999); director de la residencia universitaria de la Domus Ecclesiae de Ferrol (2000); rector del seminario menor de Mondoñedo (2001); delegado diocesano de Pastoral Vocacional (2002); director espiritual del seminario mayor (2006); arcipreste de Terra Chá (2006/2009); delegado episcopal de Pastoral de Infancia y Juventud (2007); director espiritual del seminario mayor y menor (2011); párroco de Santiago de Foz y otras parroquias de la zona (2012); arcipreste de Mondoñedo (2012/2016/2019); secretario de Pastoral (2015/2016); delegado Año Jubilar de la Misericordia (2015); formador seminaristas menores diocesanos (2019); y vicario episcopal para la Evangelización (2017). También ha sido profesor de la Escuela Superior de Ciencias Religiosas «San Agustín» y de la Escuela Diocesana de Teología.

Fue administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021, cuando tomó posesión Mons. Fernando García Cadiñanos como obispo de esta diócesis.

Ha sido miembro de la delegación de Pastoral Vocacional y del COV de Viveiro; del equipo sacerdotal de Vilalba; del equipo sacerdotal de Vilalba-Abadín-Xermade; del Consejo Presbiteral; del Colegio de Consultores; del Consejo Diocesano de Gobierno; y del Consejo de Pastoral. En la actualidad es párroco in solidum y moderador de la UPA de Foz (desde 2019) y vicario general y moderador de la Curia (desde 2021). Es canónigo de la catedral de Mondoñedo (desde 2018). También es el consiliario del “Colectivo Campamento Diocesano” (desde 2003).