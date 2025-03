La Xunta recuerda que la planta de Altri ya es "un proyecto industrial gallego" y le pregunta al Gobierno si actuaría igual con "Cataluña" o el "País Vasco"

La conselleira de Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, se cuestionaba este miércoles en relación con la respuesta del ministro de Industria, Jordi Hereu, a las preguntas formuladas por el BNG en el Congreso sobre el proyecto de Altri, si "tendría la misma ambigüedad en relación con un proyecto vasco o catalán".

A preguntas de los medios de comunicación, a la salida de la décimo novena reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad para el complejo industrial de Alcoa en A Mariña, que tuvo lugar este martes en la sede del Ministerio de Industria, en Madrid, afirmó que "llama la atención que el BNG vaya en contra de un proyecto gallego y le solicite al ministro que no se le conceda financiación".

"En cuanto a la respuesta del ministro Hereu, esto ya no es el proyecto de Altri, es un proyecto industrial gallego, que tiene una declaración de impacto ambiental. La pregunta es si Hereu tendría la misma ambigüedad en relación con un proyecto vasco o catalán", dijo la conselleira.

"el ministro sabe que el proyecto no ha cambiado"

"Reconozco que yo ya no sigo al ministro, al igual que no sigo a Besteiro, a Lara Méndez o a Tomé. Por la mañana el Partido Socialista apoya la industria, a mediodía no sabe qué hacer y por la tarde-noche se lo está pensando. Ahora dicen que el proyecto cambió. Sería bueno que dijesen en qué cambio. Sabe de sobra, íntimamente el ministro lo sabe, que no cambió", añadió la titular de Industria.

A su juicio, "fue una respuesta cómoda, al verse absolutamente sometido a las preguntas del BNG", porque "la realidad es que el Partido Socialista tiene una debilidad enorme en Galicia y en el Gobierno central".

EFE/J.L. Cereijido El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu

Desde su punto de vista, "Hereu tiene miedo de Yolanda Díaz, tiene miedo de Sumar y de otros muchos partidos. Al igual que Besteiro tiene miedo de Ana Pontón. Las respuestas que dan cualquiera de los representantes del Partido Socialista están absolutamente condicionadas, en este caso para mantenerse en el poder".

De hecho, recordó que "Sumar manifestó claramente su opinión" en contra. Lo hizo, dijo la conselleira, "Yolanda Díaz, sin conocimiento alguno del proyecto".

Opina que "llama la atención que una ministra gallega vaya en contra del desarrollo industrial de Galicia".

COPE Yolanda Díaz en el Congreso

En ese sentido, instó "al Partido Socialista a que diga de una vez si está a favor del desarrollo industrial homogéneo, en todos los territorios, o si también va a entrar en esa discriminación que ya está dando en otros ámbitos".

Desde la Xunta, afirmó, "tenemos que seguir luchando por el desarrollo industrial de Galicia, tramitar los proyectos y luchar para que sigan para adelante". Al Partido Socialista, "con esa ambigüedad, así le va", concluyó.