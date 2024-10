Los trabajadores de Alcoa vuelven a salir a la calle para defender sus empleos

Después de que la firma de la acuerdo de viabilidad de la fábrica de San Cibrao certificase la paz social entre Alcoa y el comité de empresa, las movilizaciones para exigir garantías de futuro para la fábrica y la continuidad de los empleos quedaron en suspenso, pero ahora, ante la situación de incertidumbre y los primeros despidos en una empresa auxiliar, los trabajadores vuelven a la calle.

El comité de empresa acaba de convocar una concentración de protesta, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre, en la Praza do Museo do Mar, en San Cibrao, “pola defensa do futuro da Mariña”.

Una concentración, aclara el propio comité, para exigir “la implicación de los gobiernos de España y de la Xunta de Galicia” en la “resolución del problema”.

Cope Lugo El comité ha convocado una concentración que tendrá lugar lugar en San Cibrao el próximo miércoles

reunión con el bng

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, también le ha confirmado a Cope Lugo que la representación de los trabajadores también ha solicitado una reunión con los dirigentes del BNG para instarlos a que usen “su fuerza en el Congreso”, gracias a su “alianza con ERC y Bildu”, de cara a introducir una hipotética intervención del complejo industrial mariñano en los “Presupuestos Generales del Estado”.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha solicitado una reunión con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, para solicitarles su apoyo y que presionen para la búsqueda de una solución a la “difícil situación” del complejo industrial “ahora que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado”.

Por otra parte, José Antonio Zan también le ha pedido a la Xunta de Galicia y al Gobierno de España que expliquen “a qué acuerdo han llegado con Alcoa”, si es que realmente han pactado alguna solución con la multinacional norteamericana.

“No tenemos ningún tipo de información y no sabemos si realmente existe un acuerdo o simplemente le dan la razón a Alcoa”, concluyó.