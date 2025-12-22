El PP de Monforte pide la dimisión de José Tomé y denuncia una crisis institucional en el Ayuntamiento

La portavoz popular, Katy Varela, realizó estas declaraciones tras las comisiones informativas previas al pleno, en una comparecencia en la que recordó que el PP presentará una moción para solicitar la dimisión del alcalde en la próxima sesión plenaria.

Varela señaló que, tras las acusaciones hechas públicas en un programa de televisión, en las que se atribuye al alcalde haber ofrecido presuntamente un puesto de trabajo a cambio de sexo, Tomé “no debería continuar al frente de la alcaldía” y debería “dar un paso atrás por el bien de la institución y de la imagen de Monforte”.

Desde el PP también denuncian la falta de claridad sobre la situación del gobierno local, después de que el alcalde anunciara su salida del Grupo Socialista y, posteriormente, reconociera que los concejales que lo acompañan continúan formando parte de dicho grupo. “No se ha explicado en qué situación queda realmente el Ayuntamiento”, afirmó la portavoz popular.

Además, Katy Varela denunció el trato recibido por parte del alcalde durante una comisión informativa, calificándolo de “borde y desagradable”, y aseguró que fue increpada de manera injustificada al plantear preguntas sobre la situación política municipal.

Por último, el PP mostró su preocupación por la postura del BNG, al no impulsar iniciativas para solicitar la dimisión del alcalde. A su juicio, esta actitud supone “ponerse de perfil” ante una situación que consideran de especial gravedad.