Nuevo encontronazo entre la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo por la realización de dos murales urbanos en el entorno del Camino de Santiago

El gobierno local asegura que la Xunta trata de entorpecer el avance de Lugo, mientras que la administración autonómica recuerda que es necesario el permiso de Patrimonio para actuaciones en el entorno del Camino

La realización de dos murales urbanos de gran formato en el ámbito de protección del Camino Primitivo de Santiago ha provocado un nuevo encontronazo entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lugo, promotor de ambas intervenciones, dado que la Consellería de Cultura entiende que podrían haberse llevado a cabo sin haber obtenido la correspondiente autorización previa por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio.

Según han confirmado fuentes de la propia Consellería de Cultura, este departamento ha iniciado “diligencias previas” para recabar información sobre ambas intervenciones, en la Rúa Primavera y en la escalinata que comunica las calles Santiago y Cidade de Viveiro, con la finalidad de valorar esta situación.

La reacción por parte del gobierno local no se hizo esperar y la edil de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, criticó el papel que está desarrollando la Xunta de Galicia con respeto “a la transformación de los espacios urbanos” en la ciudad de Lugo.

Cedida Las escaleras de la Rúa Santiago fueron objeto de una de las intervenciones programadas por el Ayuntamiento en el entorno del Camino

"palos en las ruedas"

Ferreiro afirmó que la Xunta trata de “paralizar Lugo, priorizando criticar las acciones del gobierno municipal en vez de avanzar en sus propias intervenciones”.

De hecho, la concejala puso en valor a reciente intervención en la Rúa Primavera, una obra de gran formato del artista lucense Iago Eireos, “un mural que supone una mejora de la imagen de la entrada a Lugo por el Camino Primitivo, un trabajo en el que llevamos años avanzando desde nuestra llegada al gobierno municipal con diferentes actuaciones en el espacio público".

“La postura de la Xunta es desacreditar este trabajo y no reconocer el impacto positivo que este tipo de proyectos tienen para la ciudad”, lamentó Ferreiro, quien le pidió al gobierno gallego que “deje de poner palos en las ruedas”.