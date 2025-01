Monforte de Lemos, capital (sin apenas territorio) de la Ribeira Sacra

El consejo regulador de la DO Ribeira Sacra está presidido desde marzo de 2023 por el bodeguero Antonio Lombardía

Monforte de Lemos, como el nombre indica, es la capital de la comarca de Terra de Lemos y la localidad más importante, por historia y población, del sur de la provincia de Lugo. También ha recibido tradicionalmente el título de "capital de la Ribeira Sacra", especialmente desde la designación oficial de esta zona vitivinícola a mediados de los años 90 del pasado siglo.

Una "denominación" (nunca mejor dicho) no exenta de polémica, ya que el municipio monfortino no ha sido históricamente un gran productor de vinos, al contrario que otros como Chantada, Sober o Pantón.

De hecho, de las treinta parroquias con las que cuenta el municipio solamente cuatro pueden cultivar uva y elaborar vino al amparo de la DO Ribeira Sacra: San Miguel de Marcelle en la subzona de Amandi; Santa María de Rozavales, en la subzona de Quiroga-Bibei; y San Salvador de Moreda y San Salvador de Seoane, ambas en la subzona de Ribeiras do Miño.

Esta problemática se ha avivado en los últimos días por la negativa del consejo regulador de la DO a amparar una bodega que estaría situada en una nave del Polígono de O Reboredo, un parque empresarial situado en una zona limítrofe entre la parroquia monfortina de San Martiño de Piñeira, no perteneciente al territorio apto para producción vitivinícola; y la parroquia soberina de San Salvador de Neiras, que sí forma parte oficialmente del territorio desde mayo de 2024.

¿Cuestión de LINDES o de normativa?

Ante esta polémica, desde el consejo regulador han decidido poner negro sobre blanco, y en primer lugar ponen el foco en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que asegura que "el polígono industrial de Monforte de Lemos se encuentra íntegramente" en tierras del ayuntamiento monfortino.

Asimismo, se refieren al pliego de condiciones del propio consejo regulador, que corrobora que la parroquia de Piñeira "no se encuentra en el listado de parroquias productoras de Monforte de Lemos" y que el municipio monfortino "no tiene ninguna parroquia en el listado de parroquias que, aún no siendo productoras, sí se autorizan como zonas de elaboración, de almacén y de embotellado".

Por todo lo anterior, "el polígono industrial de Monforte de Lemos no es susceptible de albergar una instalación para la elaboración de vino amparado por la DO Ribeira Sacra", concluyen desde el consejo regulador.

EXCEDENTES ALTOS Y PRECIOS BAJOS

El caso es que la creación de esta bodega venía dada por la respuesta a la excesiva acumulación de excedentes de vino tinto y los bajos precios que alcanzó la uva de la variedad mencía en la última vendimia.

Ante esta problemática, un grupo de viticultores quisieron impulsar un proyecto de bodega cooperativa para mejorar la comercialización de su cosecha.

Uno de los impulsores de esta propuesta es el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, que ofreció las instalaciones que la asociación tiene en el parque empresarial monfortino, aunque parece que de momento no va a prosperar la idea inicial.

Entre otras medidas para ayudar a los viticultores de la zona, la Xunta activó en este mes de enero una línea de subvenciones, enfocadas en este caso a la conservación del entorno paisajístico y la lucha contra la erosión en los viñedos, medida que algunos viticultores ven insuficiente. El presidente del consejo regulador, Antonio Lombardía, asegura que aún así están recibiendo mucha demanda por parte de los productores adscritos a la DO.