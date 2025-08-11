Este es el mejor municipio de Galicia para ver la lluvia de estrellas de las Perseidas: "Hay que buscar zonas alejadas de los núcleos de población"
Chantada estrena su distinción como Destino Starlight con una actividad dirigida por el astrofísico Borja Tosar, que incluye una charla divulgativa y una subida al Monte Faro para contemplar las "lágrimas de San Lorenzo"
El Concello de Chantada, a través de la Oficina Municipal de Turismo, organiza una jornada sobre astronomía este lunes, aprovechando las buenas condiciones de visibilidad del cielo nocturno que ofrece el municipio, recientemente reconocido como Destino Starlight.
En la actividad, que estará guiada por el astrofísico Borja Tosar, serán protagonistas las "Perseidas" o "lágrimas de San Lorenzo", la lluvia de meteoros que se hace especialmente visible durante las noches de julio y agosto.
CHARLA, SUBIDA AL MONTE Y OBSERVACIÓN DEL CIELO
La jornada comenzará con una charla divulgativa de Borja Tosar en el Auditorio Municipal a las 20:30 horas.
Posteriormente, a las 23:00 horas, las personas participantes se trasladarán en autobús al Monte Faro, para a las 23.30 horas iniciar la observación del cielo con un telescopio CPC11.
El fin de la actividad y regreso a Chantada está previsto alrededor de la una de la madrugada.
BORJA TOSAR: "NADIE QUEDA INDIFERENTE"
Borja Tosar asegura que "nadie que venga la una observación de este tipo queda indiferente, ya que si el cielo no está nublado veremos muchas cosas que suceden mirando hacia arriba".
También el alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, anima a la participación en esta propuesta novedosa: "Esta es la primera actividad para el público que organizamos desde que nos distinguieron como municipio Starlight. En este tiempo también mejoramos la señalización hacia el Monte Faro y estamos trabajando en un proyecto para acondicionar algunas de las zonas del Starlight. Antes de que acabe el año queremos hacer unas jornadas para que el tejido empresarial aproveche esta condición de Starlight".
Para esta visita nocturna, que es totalmente gratuita, la organización recomienda llevar ropa de abrigo y calzado cómodo, manta o silla y linterna con luz roja.