Manos Unidas premia al colegio Franciscanos de Lugo por un corto contra la desigualdad y el consumismo: "Se nos ha ido la pinza"

Lugo - Publicado el 13 may 2025, 12:47 - Actualizado 13 may 2025, 12:56

El alumnado de 5º de Primaria del Colegio Plurilingüe PP Franciscanos de Lugo puede y debe estar de enhorabuena, ya que el centro se alzó este pasado fin de semana con un importante galardón concedido por Manos Unidas, dentro de la XVI Final Nacional de la Categoría Escuelas del Festival de Clipmetrajes.

El premio al Clipmetraje más votado por el jurado en la etapa de Primaria recayó en el vídeo "Se nos ha ido la pinza" , presentado por este colegio lucense.

UN CORTO CON UN GRAN MENSAJE

Se trata de un original y divertido corto con el que sus autores y autoras quieren transmitir el siguiente mensaje:

"Se nos ha ido la pinza, y lo peor, es que estamos volviendo al mundo literalmente loco. Consumimos sin sentido. No lo necesito pero lo quiero. Lo quiero pero no lo necesito. Eso sí, si tú lo necesitas y yo lo tengo, olvídate, no lo vas a ver en la vida".

"Sólo existe una letra en nuestro abecedario. Escribimos todas las palabras con la Y de Yo. Tenemos el yoísmo como forma de vida".

"Es mejor que no lo utilices tú, aunque ni te acuerdes de que lo tienes, a que alguien pueda darle un buen uso. Pero lo peor es que nos hemos vuelto tan egoístas, que hemos convertido algo tan sencillo como compartir, en la acción más difícil del mundo".

"Porque Justicia se escribe con C de Compartir".

MÁS DE 800 cortos desde toda españa

En esta edición, los centros participantes han aportado ideas y propuestas para consumir de manera responsable y reducir el impacto que nuestro estilo de vida tiene en los más vulnerables del planeta.

Los más de 800 cortos de un minuto presentados también han transmitido esperanza y compromiso con el cambio y con la justicia.

Gracias a la colaboración del Banco Santander, las clases ganadoras de Primaria y Secundaria disfrutarán de un campamento de cinco días de duración con dinámicas para trabajar los valores, talleres audiovisuales y actividades lúdicas al aire libre.

Además, el Grupo Anaya ha entregado a los ganadores un práctico lote de libros con el que podrán completar la biblioteca de su aula.