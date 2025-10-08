Varios individuos mandan al hospital a un hombre en Lugo a causa de una paliza para robarle

El hombre fue evacuado de urgencia al HULA dada "la gravedad" de las lesiones que presentaba a causa de la agresión

Un hombre tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), como consecuencia de la “gravedad de las lesiones” que presentaba, tras recibir una paliza propinada por varios individuos que le robaron todo el dinero que llevaba encima, la documentación personal e incluso las llaves de su puesto de trabajo.

Según la información facilitada este miércoles por la Policía Local, los hechos sucedieron este martes -día 7 de octubre- de madrugada, cuando agentes de la Policía Local se desplazaron con premura a la confluencia de la Avenida de Magoi con la Rúa Madanela tras recibir aviso de que había un hombre herido en plena calle.

Al legar a lugar indicado, se encontraron a un hombre que presentaba varias heridas en la cara y “sangraba abundantemente”.

Les dijo a los agentes que había sido asaltado por varios individuos, que lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas “fuertes” en la cabeza. Según su testimonio, se llevaron unos 1.000 euros que portaba en metálico y otros 220 en lotería de Navidad, así como su documentación y las llaves de su trabajo.

La Policía Local se hizo con las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, con la confianza de que “permitirán avanzar en la identificación” de los supuestos autores de la agresión y el robo.