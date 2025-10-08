Varios individuos mandan al hospital a un hombre en Lugo a causa de una paliza para robarle
Los agresores lo tiraron al suelo, donde le propinaron varias patadas "fuertes" en la cabeza y luego se llevaron todo el dinero que portaba, unos 1.000 euros en efectivo
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Un hombre tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), como consecuencia de la “gravedad de las lesiones” que presentaba, tras recibir una paliza propinada por varios individuos que le robaron todo el dinero que llevaba encima, la documentación personal e incluso las llaves de su puesto de trabajo.
Según la información facilitada este miércoles por la Policía Local, los hechos sucedieron este martes -día 7 de octubre- de madrugada, cuando agentes de la Policía Local se desplazaron con premura a la confluencia de la Avenida de Magoi con la Rúa Madanela tras recibir aviso de que había un hombre herido en plena calle.
Al legar a lugar indicado, se encontraron a un hombre que presentaba varias heridas en la cara y “sangraba abundantemente”.
varias patadas "fuertes" en la cabeza
Les dijo a los agentes que había sido asaltado por varios individuos, que lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas “fuertes” en la cabeza. Según su testimonio, se llevaron unos 1.000 euros que portaba en metálico y otros 220 en lotería de Navidad, así como su documentación y las llaves de su trabajo.
La víctima vinculó este asalto con una discusión previa en un establecimiento de hostelería
La Policía Local se hizo con las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, con la confianza de que “permitirán avanzar en la identificación” de los supuestos autores de la agresión y el robo.