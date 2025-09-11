¿Has recogido alguna vez tus propias patatas? En Vilalba ahora puedes

La asociación de productores A Estruga, formada por una docena de agricultores y agricultoras —en su mayoría de Vilalba—, pone en marcha durante este mes de septiembre una iniciativa abierta al público que permitirá conocer de cerca uno de los momentos más importantes del calendario agrícola: la recogida de la patata.

CALZARSE LAS BOTAS Y BAJAR A LA TIERRA

Con esta propuesta, invitan a los vecinos y visitantes a bajar a la tierra y recoger patatas con sus propias manos, como forma de acercarse al origen de los alimentos y al trabajo que hay detrás de cada producto que llega al mercado. La iniciativa busca fomentar un consumo más consciente y poner en valor el esfuerzo de los pequeños productores locales.

Desde A Estruga Amanda López explica que esta será la "primera de varias actividades que tienen previsto desarrollar de aquí a finales de año", todas ellas centradas en productos de temporada como las setas o la miel. El objetivo es doble: reforzar la confianza del consumidor mostrando cómo se cultivan los alimentos y promover una relación más directa entre el campo y la ciudadanía.

PRODUCTOS DE LA HUERTA A LA MESA

A Estruga nació con la vocación de cultivar de forma respetuosa con el medio ambiente y ofrecer productos de alta calidad. Actualmente, sus integrantes producen hortalizas, fruta de temporada, queso, miel y otros productos de la huerta, que comercializan cada martes y viernes en la Plaza de Abastos de Vilalba, coincidiendo con los días de celebración de mercado en la localidad..

ACTIVIDADES EN OTOÑO

Como parte de esta campaña de sensibilización, el colectivo también ha anunciado que este viernes, en la plaza de abastos de Vilalba, de 9:00 a 14:00 horas, se celebrará una exposición y cata de tomates, abierta al público.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Lugo, con la que A Estruga tiene previsto realizar diferentes colaboraciones durante los próximos meses.