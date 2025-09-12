Fallados los Premios á Excelencia del turismo y la gastronomía en Lugo

Los premios fueron fallados en una reunión del Consejo Provincial de Turismo presidido por Pilar García Porto

Un jurado formado por 17 personas que forman parte del Consello Provincial de Turismo, representantes del sector y diputados de los tres grupos políticos con representación en la corporación provincial han fallado este viernes, en el Pazo de San Marcos -sede de la Diputación de Lugo- los sextos Premios á Excelencia del turismo y la gastronomía en la provincia.

Según ha informado la Diputación de Lugo en un comunicado, la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, presidió la reunión de ese órgano consultivo.

En la categoría 'Lugo Cambia ao Turismo Lucense ', el jurado decidió premiar al programa de actividades 'Descubrir Quiroga', a la 'Festa da Queima das Fachas', de Taboada, y también a la 'Foliada da Fonsagrada'.

En el apartado “...E para comer, Lugo”, con el que se distingue a la gastronomía lucense, fueron reconocidas la 'Feira do Queixo do Cebreiro' y la 'Feira Degustación da Tenreira de Láncara'.

' Camiño cara a sostibilidade turística da Mariña Lucense ' fue la iniciativa reconocida en la categoría de 'Turismo Sostible', mientras que el Hotel Mogay recibió un accésit en esa categoría.

un impulso para el sector

“Estos premios son un impulso en términos de proyección, lo que supone atraer a más visitantes, generar riqueza y fomentar el empleo. Este año consolidamos un reconocimiento con el que también incentivamos la modernización del sector, para que se generen propuestas innovadoras, sugerentes y adaptadas a los nuevos tiempos”, valoró García Porto.