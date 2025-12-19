COPE
Condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a la cuidadora de su madre en Lugo

La Audiencia Provincial de Lugo considera clave el testimonio "coherente y preciso" de la víctima y descarta que los hechos fueran consentidos

La Audiencia dio credibilidad al testimonio de la víctima, corroborado por las pruebas forenses

Lugo - Publicado el

1 min lectura0:35 min escucha

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual y un delito de violación. La víctima era una mujer que trabajaba en su domicilio en el cuidado de su madre.

Además de la pena de prisión, la sala le ha impuesto el pago de una multa de 3.780 euros y una indemnización de 10.000 euros para la mujer por los daños causados.

El testimonio de la víctima, clave

Los magistrados han considerado probado que el acusado realizó tocamientos no consentidos a la víctima en varias ocasiones y que, posteriormente, la violó. La defensa del sospechoso solicitó su absolución alegando que los actos fueron consentidos, una versión que el tribunal ha desestimado por completo.

El tribunal ha calificado el testimonio de la víctima como “coherente y preciso”, destacando al mismo tiempo que “no incurrió en ambigüedades, generalidades o vaguedades”.

Pruebas y testigos corroboran la versión

El relato de la denunciante ha sido “persistente”, según la sala, que asegura no apreciar “ninguna contradicción en lo esencial que desmerezca su crédito”. Los jueces también han descartado que la mujer actuase “motivada por un ánimo espurio que le llevase a denunciar falsamente”.

El testimonio de la víctima ha sido, además, corroborado por pruebas forenses y las declaraciones de varios testigos. Por todo ello, los magistrados concluyen que el acusado actuó en todo momento sin el consentimiento de la víctima

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

