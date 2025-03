O Concello activa este xoves un novo plan de tráfico no casco histórico de Lugo polas obras de peonalización

O Concello de Lugo activará este xoves un novo Plan de Tráfico no entorno da Praza de Santo Domingo e da Praza de Ferrol, no casco histórico da cidade, para continuar cos traballos de pavimentado no carril de circulación esquerdo da Rúa do Teatro e na propia Praza de Santo Domingo, fronte a intersección coa Rúa San Marcos.

O goberno local precisa que este novo plan se enmarca dentro das obras de peonalización do proxecto "Corazón Verde entre Murallas", que se atopa na recta final.

Para a execución destes traballos faise necesario cortar o tránsito de vehículos nas devanditas zonas. Deste xeito, os vehículos entrarán á Praza de Santo Domingo pola Rúa do Teatro e terán a súa saída do centro histórico pola Rúa Quiroga Ballesteros, Rúa San Froilán e Rúa San Fernando. Estes cambios implican, así mesmo, o corte do acceso ao tráfico pola Rúa San Marcos e a entrada e saída de vehículos á Praza de Ferrol por San Fernando.

Ramudo Imagen que ofrece a día de hoy la Praza de Ferrol, con las obras prácticamente finalizadas

Medidas para garantir a seguridade e a mobilidade

Durante a execución dos traballos garantirase en todo momento o tránsito peonil, con accesos seguros a vivendas, garaxes e locais comerciais.

Estableceranse, ademais, itinerarios alternativos para peóns con especial atención ás persoas con mobilidade reducida. Nos casos nos que se precise ocupación de prazas de estacionamento, farase conforme ao protocolo municipal. A Policía Local supervisará a implantación da sinalización e poderá modificar os dispositivos en función das necesidades do tráfico.

O Concello de Lugo agradece a colaboración da cidadanía e solicita comprensión polas molestias que estas actuacións poidan ocasionar.

Ramudo Imagen actual de la Rúa Montevideo, donde siguen las obras de peatonalización

O obxectivo principal destas intervencións é facer de Lugo unha cidade máis accesible, sostible e pensada para as persoas.