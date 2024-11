El comercio tradicional de Lugo reconoce que el Black Friday no es la panacea, "pero hay que estar ahí"

José María Seijas reconoce que el comercio tradicional tiene que sumarse a esta campaña, aunque "no solucione la facturación del año"

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, reconoce que al comercio tradicional no le ha quedado más remedio que subirse al carro del Black Friday, porque “hay que estar ahí” y “cubrir ese espacio”, porque si no “lo hará otro”, pero no “soluciona la facturación del año” y “trastoca la campaña de Navidad”.

“No estamos por la labor, pero tenemos que subirnos. Hay que estar ahí, tenemos que cubrir ese espacio, porque si no lo cubre otro, pero no soluciona la facturación del año”, dijo Seijas.

A su juicio, esta campaña, que procede fundamentalmente de los países anglosajones, tiene más “fuerza en la venta on line”, porque el “comercio tradicional, el comercio físico, vende, pero no con la fuerza de la Navidad”.

Además, recuerda que lo que empezó siendo algo acotado, “un día y en unos sectores específicos, hoy cubre todos los sectores y no sé cuantos días”.

Ramudo Un comercio en el casco histórico de Lugo anuncia descuentos por el Black Friday

“Lógicamente, el comercio tradicional tiene que estar ahí, atendiendo a las necesidades de los consumidores”, pero “trastoca la campaña de Navidad”, la más importante del año para las tiendas de proximidad.

“La gente aprovecha ahora para comprar, de modo que se reduce la facturación en Navidad”, aclara.

"un cierre de año un poco decente"

En cuanto al año en curso, confirmó que “la facturación ha sido normal, sin grandes picos”, aunque el sector “espera a la Navidad para aumentar un poco” esas cifras “hacer un cierre de año un poco decente”.