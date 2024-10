El Club Loita Lugo: un espacio para crecer en el deporte de la lucha

El Pazo Provincial de Lugo no solo es un espacio histórico para el deporte, sino que ahora también se ha convertido en un hogar para la lucha. A pesar de las antiguas polémicas por goteras y condensación en sus instalaciones, el club de lucha que entrena allí tiene algo claro: la verdadera savia nueva está en sus jóvenes deportistas.

Un club para todos

El Club Loita Lugo ofrece un espacio inclusivo y accesible para chicos y chicas interesados en practicar este deporte de agarre. "Aquí puede participar todo el mundo", asegura Pablo Pintos, presidente del club y técnico de la Federación Gallega de Lucha. Según explica, muchos jóvenes se acercan por curiosidad o porque sus amigos ya están en el club. Es una escuela municipal, lo que facilita la participación de cualquiera que quiera adentrarse en este deporte.

La lucha como filosofía

Pablo Pintos, un vigués al frente del club lucense, es también el director técnico de la Federación Gallega de Lucha y disciplinas asociadas. Su dedicación es innegable: cada semana cruza Galicia de punta a punta para cumplir con sus compromisos tanto en Lugo como en la sede de la federación en Vigo. Bajo su liderazgo, el club no solo enseña lucha, sino que también ofrece una formación integral. "Como las buenas orquestas, tocamos todos los palos", afirma Pintos, destacando la variedad y la profundidad del aprendizaje que reciben los alumnos.

Un pequeño club con grandes resultados

Aunque el Club Loita Lugo no es grande en tamaño, sí lo es en ambiciones y resultados. Un ejemplo es Clara Corrochano, una joven luchadora que ha logrado una medalla de bronce en los Campeonatos de España en las categorías sub 15 y sub 17. Su éxito es un claro indicador de que este deporte tiene mucho que ofrecer, incluso en una ciudad pequeña como Lugo.

Instalaciones de primera

A pesar de los problemas que ha tenido el Pazo Provincial de Lugo con goteras y humedad, la sección de lucha del club cuenta con instalaciones adecuadas para la práctica del deporte. Pintos destaca que los espacios disponibles para el entrenamiento son "un lujo" tanto para la ciudad como para la provincia. El club, que cuenta con un área bien equipada, ha sabido aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Únete al Club Loita Lugo

Si tienes curiosidad por la lucha y quieres practicar un deporte distinto, el Club Loita Lugo te abre las puertas. Con una comunidad de deportistas comprometidos y un ambiente inclusivo, es una excelente opción para quienes buscan aprender y disfrutar de una actividad física desafiante. No dudes en ponerte en contacto con el club a través de sus redes sociales.