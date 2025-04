O CEIP Laverde Ruiz e o Concello de Outeiro de Rei invitan á primeira Feira do Libro

Os nenos e nenas do colexio, a través dun mensaxe en formato audio que se pode escoitar premendo sobre o triángulo da foto principal nesta noticia de COPE Lugo, convidan a todo o público a participar nesta xornada tan especial, na que se combinarán actividades culturais, educativas e de lecer. A feira estará aberta de 10:00 a 14:30 horas e de 15:30 a 19:00 horas, con propostas para toda a familia.

Unha xornada para os amantes dos libros e a cultura

A Feira do Libro de Outeiro de Rei non só ofrecerá a posibilidade de comprar libros e coñecer aos seus autores, senón tamén un conxunto de actividades para todos os públicos. Ao longo do día, o evento contará con a presenza de escritores e escritoras de renome da provincia de Lugo, como Ana Meilán, María Canosa, Toño Núñez, Anxo Moure, Sabela Núñez, Rocío López, Marisol Bravos, Jordi Cicely, Fernanda Arroxo e Abril Camino, que participarán en contacontos e presentarán as súas obras. Ademais das actividades literarias, haberá espectáculos de maxia a cargo do mago David, un obradoiro de pintacaras, a presenza de Guido Guía e un orador, así como a exposición de debuxos. A xornada tamén incluirá a doazón de libros á Biblioteca Pediátrica do HULA.

Participación de librerías e sorteos

Durante a Feira, tamén participarán tres librerías da zona: Ardelos de Rábade, Amorín de Castro de Rei e Aguirre de Lugo, que ofrecerán as súas propostas literarias. Ademais, ao longo do día repartirase material promocional entre os asistentes, e realizarase un sorteo no que se entregarán tres bonos de 50 euros e un libro. Non perdas a oportunidade de vivir un día único en Outeiro de Rei, no que a lectura, o disfrute e a cultura serán os grandes protagonistas. Un evento para todos os públicos e para todas as idades A Feira do Libro de Outeiro de Rei será o escenario perfecto para disfrutar dun día diferente e pleno de actividades, tanto para os máis pequenos como para os adultos. A invitación queda feita!