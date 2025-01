Búscanse 2,6 millóns de euros para rehabilitar un emblemático edificio no casco histórico de Lugo

A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantivo un encontro con representantes da Plataforma MVRO, que promove a rehabilitación do Cuartel de San Fernando para transformar este edificio, declarado Ben de Interese Cultural (BIC), no futuro Museo da Romanización de Galicia.

Foi un encontro no que alcaldesa lles trasladou que o goberno local ten previsto solicitarlle á Xunta de Galicia que concrete unha dotación orzamentaria plurianual e formalice a súa intención de colaborar na consecución dese obxectivo. En concreto, reclama da administración autonómica un investimento inicial de 2,6 millóns de euros.

"ESIXIR O QUE É DE XUSTIZA"

"É a miña responsabilidade esixir para Lugo o que é de xustiza. Somos a única administración que investiu neste proxecto. O Concello cumpriu coa súa parte destinando 2,5 millóns de euros á adquisición do inmoble e preto de 150.000 euros en tarefas de conservación ao longo dos últimos 8 anos", dixo a rexedora local.

"Agora debe ser o executivo galego o que financie a reforma da envolvente e da cuberta. Non hai tempo que perder", apuntou a alcaldesa.

COPE Lugo Exterior do Cuartel de San Fernando, no casco histórico da cidade de Lugo

proxecto perseo

Na reunión, Alvarellos explicou que a guía do proceso de rehabilitación é a proposta Perseo, redactada por Pedro Colón de Carvajal e Raquel Buj, gañadores do concurso de ideas convocado pola Xunta no seu día e que ademais conta co informe favorable do Icomos, organismo asesor de Unesco -importante pola proximidade do cuartel de San Fernando á Muralla de Lugo, declarada Patrimonio da Humanidade-.

"A partir desta proposta, desde o Concello planificamos a execución dos traballos en catro fases. O que lle pedimos á Xunta é que asuma a primeira delas que afecta á envolvente e a cuberta e cuxo custo de execución coincide practicamente coa contía que o Concello destinou ata o momento ao proxecto", engadiu a alcaldesa.

"Isto situaríanos en disposición de acceder a outro tipo de liñas de financiamento, tanto fondos municipais, como o 2% Cultural ou fondos europeos, cos que poderiamos abordar as fases relacionadas coa musealización do inmoble, xa que son liñas específicas para este fin", sinalou.

COPE Lugo O Cuartel de San Fernando precisa dunha profunda rehabilitación

15.000 pezas de orixe romana

Alvarellos lembrou que máis de 15.000 pezas de orixe romana, das épocas alto imperial e baixo imperial, recuperadas ao longo de 30 anos de escavacións atópanse neste momento gardadas en dependencias municipais e mesmo en domicilios particulares de arqueólogos, o que ao seu xuizo é "unha neglixencia maiúscula por parte do executivo galego".

"É necesario que a Xunta asuma as súas competencias. Mentres o goberno de Rueda destina á reforma do pazo pontevedrés de Lourizán 17,3 millóns de euros pretende descargar nos lucenses a súa responsabilidade de protexer o noso patrimonio arqueolóxico nun agravio comparativo sen precedentes", concluíu.