Empiezan los controles de maduración de la uva en la Ribeira Sacra

Este martes 23 de agosto se iniciaron los controles de maduración de la uva en la D.O. Ribeira Sacra.

Personal técnico del Consejo Regulador es el encargado de efectuar estos controles en parcelas representativas de las cinco subzonas de la D.O. (Amandi, Chantada, Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño y Quiroga-Bibei) y con todas las variedades de uva acogidas a la misma.

Estos controles sirven para determinar el estado de la uva y ayudan a establecer la fecha oficial que recomienda el Consejo Regulador para el inicio de vendimia, sin perjuicio de que alguna bodega pueda empezar la recogida de uva con anterioridad si sus uvas tienen las condiciones adecuadas.

El año pasado el pleno del Consejo Regulador fijó como fecha de inicio de la vendimia el 15 de septiembre, si bien en el último fin de semana de agosto algunas bodegas comenzaron con la recogida de godello.

La vendimia de 2022 se prolongó hasta el 20 de octubre.