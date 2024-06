Seis viajes sonoros para recorrer Os Ancares lucenses sin levantarse del sillón

La Diputación Provincial de Lugo ha financiado una iniciativa para dar a conocer de forma diferente todo el patrimonio natural que atesora la comarca de Os Ancares, concretamente a través de una serie de seis viajes sonoros que, bajo el título "Os Andares" , permitirá a los usuarios realizar un recorrido, en formato de "docuficción" por los municipos que forman A Montaña lucense.

La diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, presentó este lunes en el Centro de Interpretación Terras do Miño este proyecto, al cual la institución provincial contribuye con una ayuda de 10.000 euros.

Participaron también en la presentación los representantes del colectivo Galicia Emocional, que impulsa este proyecto; los directores artísticos de la iniciativa, José Díaz e Iria Azevedo; y los alcaldes de Navia de Suarna, José Fernández; de Baralla, Miguel González, y de As Nogais, Jesús Núñez.

Los diferentes sonidos de esta serie pueden escucharse ya de manera gratuita en la página web osandares.com que cuenta con paradas en A Pobra de Navia (Navia de Suarna), Penarrubia (Baralla), Torés (As Nogais), Castro de Santa María (Cervantes), Os Grobos (Becerreá) y Lagoa Maior (Pedrafita do Cebreiro).





"Piezas de arte inmersiva"

"Estos viajes sonoros son piezas de arte inmersiva al aire libre y están contadas por actores y actrices que interpretan diferentes personajes; su discurso se alterna con intervenciones en primera persona de los vecinos y vecinas que viven en el territorio", explicaron sus creadores.

"Emoción y divulgación, en unas piezas que se nutren de contenidos del patrimonio cultural, artístico, natural, histórico, sociológico, sentimental y cotidiana", añadieron.

Cada capítulo tiene una duración de entre 32 y 47 minutos y ofrece "trozos de historia y arquitectura de las diferentes localizaciones, recogiendo además los recuerdos y emociones de las personas que habitan y habitaron estos ayuntamientos y haciendo compilación también de su tradición oral, músicas y acervo cultural".

Los creadores de la iniciativa explicaron que "no es necesario seguir un orden concreto para disfrutarlos, porque lo realmente importante es fomentar la participación activa de las personas que escuchan, más allá del paseo, la observación y la escucha".

La serie sonora está disponible en gallego, castellano e inglés.





"Turismo de calidad y sostenible"

"El espíritu de este proyecto concuerda plenamente con uno de los ejes de la acción de gobierno de la Diputación de Lugo. Nosotros apostamos por un modelo de turismo de calidad, de experiencias, desestacionalizado y no masificado", señaló García Porto, al tiempo que puso en valor "una iniciativa que combina arte, cultura y turismo de una manera tan armoniosa".

Según la diputada, "el turismo sostenible se convierte en un aliado para la conservación del entorno y de los paisajes, pone en valor el rural y genera empleo sostenible. Por lo tanto, ayuda a fijar población".

El medio rural, añadió, "tiene muchas historias ocultas que ahora descubrimos de la mano de "Os Andares". Los que escuchen estas audioguías podrán sentirse inmersos en los diferentes escenarios naturales y históricos de nuestra tierra".