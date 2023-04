El sector de metal amenaza con una huelga a partir del 10 de mayo en Lugo

Los principales sindicatos amenazan con iniciar una huelga en el sector del metal y el comercio metal en la provincia de Lugo a partir del 10 de mayo si antes no se produce un acuerdo con la patronal para aprobar el convenio colectivo, que está caducado desde el último día del año 2021.

En declaraciones a la Cadena Cope, el responsable de Industria de la CIG en Lugo, Alfonso Losada, destacó que, al menos de momento, la negociación está “paralizada”, aunque por parte de la patronal ya hubo un primer contacto con los sindicatos para fijar una reunión en la que iniciar conversaciones.

Entretanto, precisó, las organizaciones sindicales mantienen su “hoja de ruta” y, después de la manifestación que se produjo este fin de semana en Lugo, su intención es “subir de forma paulatina el nivel de las movilizaciones”, de modo que se mantiene la convocatoria de huelga en el sector para los días 10, 23 y 25 de mayo.

“Esperamos no tener que llegar a ello”, afirmó Losada, pero en última instancia los sindicatos no descartan una huelga indefinida en junio” si antes no se produce un acuerdo con la patronal.

"AGOTAREMOS TODOS LOS RECURSOS"

Antes de llegar a ese extremo, precisó, “agotaremos todos los recursos posibles y todas las posibilidades de diálogo” con los representantes de las empresas.

El portavoz sindical recordó que el convenio colectivo en el sector del metal en Lugo, del que dependen las condiciones laborales de unos 6.000 trabajadores en la provincia, caducó el 31 de diciembre de 2021.

Por lo tanto, el nuevo convenio debería recoger las condiciones de 2022 y 2023, pero también, o al menos así lo plantean los sindicatos, las de “2024 y 2025”.