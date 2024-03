Los hosteleros de Lugo esperan una Semana Santa "ilusionante"

Aunque al final la llegada de "visitantes y turistas"depende en gran medida de las "previsiones meteorológicas", la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (Apehl) afirma que la Semana Santa de este año se presenta "ilusionante" para el sector, con previsiones de unos "resultados muy buenos", incluso "óptimos".

El presidente de la Apehl y de Hostelería de Galicia, Cheché Real, confía en que esta Semana Santa siga "consolidando la tendencia" que ha mantenido la actividad en el sector desde la salida de la pandemia.

"Pensamos que el sector va a seguir fortaleciéndose, en el ámbito nacional, pero también autonómico y provincial", con una llegada "muy importante de turistas y de visitantes" a Galicia.





Lugares de destino

En cuanto a los lugares de destino, los preferidos son ya "un clásico", con dos comarcas muy destacadas, como son la Ribeira Sacra y A Mariña, además de la propia capital de la provincia.

En A Mariña tiene un gran tirón la Semana Santa de Viveiro, que es de Interés Turístico Internacional, mientras que en la Ribeira Sacra su paisaje y su comunión con el patrimonio románico y la producción vitinícola ejercen como elementos tractores para los visitantes.

En todo caso, Real confirmó que también están destacando últimamente otros destinos, como A Terra Chá y, sobre todo la oferta de Os Ancares-Courel, con un turismo de naturaleza que está siendo promocionado por numerosas asociaciones, con el apoyo de la Administración.





El tiempo

A última hora dependerá, en todo caso, "del tiempo". En ese sentido, Real dijo que "no se puede hablar de buen o mal tiempo", pero sí que es "importante que no llueva", porque unas malas previsiones pueden provocar "cancelaciones" en los hoteles o que alguna gente decida no viajar "a casas de familiares o amigos", con lo que tampoco "gastarían en los locales de hostelería" de sus lugares de destino.

En condiciones normales, Hostelería de Galicia espera unos "resultados muy buenos" o incluso "óptimos".

En todo caso, también matizó que la Semana Santa en Galicia no llega a los porcentajes de otras épocas del año, de modo que "todo lo que suba de un 70% de ocupación sería magnífico".