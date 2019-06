Lara Méndez insiste en que Lugo tiene que estar representada en la Diputación

Lugo, 13 de junio.- La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, insistió hoy en que el municipio de la capital tiene que “tener representación en la Diputación Provincial”, porque de los 22 ayuntamientos que forman el Partido Judicial, la ciudad aporta el 52% de los votos del Partido Socialista, mientras que todos los demás “suman el 48%”.

Antes de entrar en el último pleno del mandato, recordó que “históricamente siempre tuvo representación en la institución provincial”, bien cuando el Partido Socialista formaba “parte de la oposición o bien cuando” se hizo “con la presidencia”.

“En el mandato pasado, íbamos a tener a un compañero, pero por una decisión personal nos quedamos sin representación”, dijo Méndez, quien reiteró que el municipio que aporta el 52% de los votos socialistas en el Partido Judicial de Lugo no puede quedar excluido.

“No queremos esa proporción, pero entendemos que tiene que tener representación y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, aclaró Lara Méndez, quien declinó contestar a la pregunta de si ese diputado provincial debe ser el número dos de su candidatura y secretario general del Partido Socialista en la provincia, Álvaro Santos.

No opina lo mismo que la alcaldesa de Lugo el regidor local de Castroverde, Xosé María Arias, quien le dijo a EFE que todos los diputados presentes en la corporación, con independencia de us municipio de procedencia, “representan a toda la provincia” y a no su ayuntamiento.

Además, recordó que la elección de los diputados provinciales es una decisión orgánica que le corresponde al partido, en este caso concreto al Comité Federal de Listas.

Xosé María Arias es uno de los nombres propuestos por los candidatos a alcalde del Partido Judicial de Lugo para ser diputado provincial, junto con el regidor de Pedrafita, José Luis Raposo; la candidata de O Incio, Laura Celeiro, y el número dos de la lista de Láncara, Pablo Rivera.