Hosteleros de Lugo se concentran ante la Subdelegación para exigir un “rescate nacional”

Decenas de hosteleros de Lugo se concentraron esta mañana ante la sede de la Subdelegación el Gobierno en Lugo para reclamar por parte del Ejecutivo central medidas que puedan paliar el difícil momento que está atravesando este sector como consecuencia de la pandemia y de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para frenar los contagios de Covid-19.

Los hosteleros se concentraron detrás de una pancarta en la que se podía leer “Salvemos a hostelería. A noso peche é a morte da cadea de valor do sector” y gritaron consignas como “queremos trabajar y no mendigar” o “sin trabajar, no podemos pagar”.

Posteriormente, una representación de la directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), encabezada por su presidente, Cheché Real, le hizo entrega a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, de un documento con el “Plan de Rescate Nacional” que solicita el sector.

En ese documento, explicó Real, se aclara que “la extensión en el tiempo de la pandemia y el debilitamiento de las empresas hace que las medidas habilitadas, como los ERTES y préstamos ICO ya no sean suficientes, y se cifre en 8.500 millones de euros el presupuesto necesario para generar ayudas directas al sector”.

Por eso, en ese mismo escrito, los hosteleros “reclaman una coordinación con las comunidades autónomas y la administración local para la aplicación de medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma”.