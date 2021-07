El comité de Alcoa se siente “abandonado” y llama a una movilización masiva el 19 en San Cibrao

El comité de empresa de Alcoa, en la voz de su presidente, José Antonio Zan, afirma que los trabajadores de la fábrica se sienten “abandonados” por el Gobierno, por lo que hace un llamamiento a toda la plantilla para protagonizar una movilización masiva el próximo 19 de julio en Río Cobo, en la localidad de San Cibrao (Cervo).

Acompañado por otros miembros del comité de empresa, José Antonio Zan, hizo estas declaraciones después de la reunión de la mesa multilateral convocada para este jueves por Alcoa para informar sobre el proceso de negociación para la venta de la fábrica de aluminio primario a los compradores interesados.

Un comprador listo para firmar

“A día de hoy, la situación de la venta es la siguiente”, dijo Zan, “un comprador estaría ya para firmar” el acuerdo de condiciones generales “y otro muy próximo”, mientras que “otros dos compradores tendrían que negociar”.

“Todo esto lo debería decidir la SEPI. La SEPI qué dice, nada. El Gobierno no ha enviado el borrador -para presentar una propuesta unitaria en la reunión que la ministra de Industria tiene previsto mantener la próxima semana en Pittsburgh con la dirección de Alcoa-, la SEPI no nos ha comunicado nada. No nos ha dicho nada, ni le ha dicho a Alcoa si sigue en la negociación”, lamentó Zan.

Recordó que el pasado 4 de agosto, en plena negociación para evitar la aplicación del ERE que iba a dejar en la calle a más de quinientos trabajadores de la fábrica, “fue una fecha clave” para los trabajadores y para el comité.

"Abandonados"

“Nos visteis salir de Los Robles (Lugo) –el lugar donde la dirección de Alcoa se reunía con el comité para negociar- después de una noche sin dormir, y nos sentimos abandonados por todos. Así nos sentimos ahora mismo. Nadie viene a las reuniones, nadie da la cara por nosotros y nadie lucha por nosotros”.

Por ello, animó a todos los trabajadores a acudir el día 19 a Rio Cobo. “Para ser los leones que éramos. Vamos a luchar. Hasta que no tengamos algo firmado, no tenemos nada. Hay que espabilar” dijo Zan.

“Vamos a dar la batalla y vamos a conseguirlo. Si hemos conseguido que el Parlamento y el Congreso firmasen una vez esa intervención pública temporal, ahora no le vamos a permitir a ningún gobierno que nos deje tirados. Ánimo y a la lucha”, concluyó.