Lo de Alcoa en San Cibrao (Lugo) no pinta bien

Lo de Alcoa no pinta bien . Son muchos los motivos que generan incertidumbre y desasosiego entre los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao y en toda la comarca de A Mariña lucense. La compañía cerró las cuentas del pasado año y no fueron buenas. Asegura que sigue acumulando pérdidas y que esta situación no es sostenible . De hecho, lanzó un aviso muy serio en los últimos días. Anunció decisiones difíciles , que podrían afectar al empleo, si su negocio no mejora en el presente año. Insiste en la incidencia que tiene el precio de la energía en la fabricación de aluminio y, consecuentemente, en la rentabilidad de la producción en la planta de Cervo.

Por si no fuesen suficientes esas advertencias, esos indicios que desliza la compañía sobre sus intenciones, de momento a modo preventivo, hay otro aspecto que resulta especialmente preocupante para el comité de empr esa , que representa al millar de trabajadores de la compañía en San Cibrao. Después de la contrariedad que supuso el anuncio del retraso en la instalación del horno de ánodos , una de las principales inversiones previstas en el acuerdo con la plantilla para la hibernación de la fábrica de aluminio, ahora Alcoa plantea la posibilidad de retrasar el arranque de la factoría , concretamente el encendido de las 32 primeras cubas, previsto para el 1 de abril de este año.

La dirección de Alcoa, e n una carta remitida a los trabajadores en España, ha informado en las últimas horas de que le ha solicitado al comité de empresa retrasar el rearranque de la fábrica de aluminio primario del complejo industrial de A Mariña.

“Como ya conocen , el complejo de San Cibrao espera incurrir en pérdidas sustanciales en 2024 . Si la situación no cambia significativamente en los meses venideros, anticipamos que la financiación actual se agotará durante la segunda mitad” del año, precisa la compañía en ese escrito. Asegura que está “analizando todas las formas posibles para aliviar” esta “situación”, a la vez que trabaja “en una solución a largo plazo” para la factoría.

“Es prudente revisar cualquier acción que podamos activar para proteger los fondos remanentes mientras vemos si hay un plan de negocio viable que pueda asegurarse para el complejo. Para ello, necesitaremos flexibilidad y apoyo de todas las partes, incluyendo de los representantes de los trabajadores”, añade.

EL COMITÉ EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Esta petición por parte de la compañía ha dejado “perplejo” al comité de empresa , aunque la representación de los trabajadores ha confirmado su asistencia a una reunión con la dirección de la compañía que tendrá lugar este miércoles -24 de enero- para escuchar sus explicaciones en relación con esa “flexibilidad” que pide ahora la empresa para hacer efectivo el rearranque de la fábrica de aluminio.

En todo caso, su presidente, jJosé Antonio Zan, dejó claro que el comité acude a esa reunión “a nivel informativo”, porque los trabajadores han cumplido el acuerdo firmado en su día con la compañía para apagar las cubas de electrolisis de San Cibrao y ahora espera que Alcoa también haga efectiva su parte del trato, firmado inicialmente en diciembre de 2021.

“Tenemos claro que nosotros hemos cumplido con el acuerdo 100% y le reclamamos a la empresa que cumpla su parte. Que comience lo que estaba previsto para el 7 de noviembre, que es el horno de cocción, a licitar todas las inversiones y a poner el dinero sobre la mesa”, dijo José Antonio Zan a los medios de comunicación.









REUNIONES

Por otra parte, el comité ha informado de la solicitud de una reunión de “urgencia” tanto con el Gobierno de España como con la Xunta de Galicia para conocer “de primera mano” el contenido de los contactos que sus representantes hayan podido mantener con la dirección de la empresa.

Reuniones para “poner negro sobre blanco” lo que ha hablado la Administración con la compañía y “ saber por qué Alcoa está poniendo encima de la mesa este intento de pacto para incumplir el acuerdo que teníamos firmado ”.

La primera de esas reuniones tendrá lugar este martes con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró . En esa videoconfererencia, según ha informado el propio Gobierno de España, les trasladará el “firme compromiso” del Ejecutivo para trabajar por la “viabilidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

INTERVENCIÓN PÚBLICA

Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, mantuvo también un encuentro en las últimas horas con el comité y le comunicó que su partido defenderá la intervención pública del complejo industrial de San Cibrao para garantizar la continuidad de la factoría y el mantenimiento de los puestos de trabajo en caso de que Alcoa no cumpla sus compromisos.









“Vamos a seguir defendiendo ante el Estado una intervención pública de Alcoa”, que tenga “por objetivo mantener la actividad en la Mariña, mantener el conjunto de los empleos y darle futuro la esta planta”, añadió.

Mientras se van colocando, una a una, las fichas sobre el tablero, los trabajadores siguen esperando una solución a esta situación de incertidumbre e interinidad permanente en la que llevan sumidos varios años. Siempre atentos al siguiente movimiento de la compañía y a atisbar sus intenciones de cara al futuro, porque a día de hoy no están nada claras.