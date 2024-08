De un partido de solteros contra casados a setenta años de la Peña Pillería

Roberto Buide es actualmente uno de los miembros más jóvenes de la peña, y ya tiene 57 años. Nació justo en las puertas del Club Fluvial, otra sagrada institución del barrio de San Lázaro, en el seno de la familia propietaria del Bar Buide, regentado por Paco y Hortensia, sus padres. Los integrantes de la egregia sociedad se plantean abrir la peña para que cada 15 de agosto, cada persona nacida en A Ponte o emparentada con alguien del barrio, pueda traer un invitado. Esto tiene la intención de rejuvenecer este club de vecinos, aunque por el momento es solo una sugerencia. Habrá que discutirlo y proponerlo oficialmente en una reunión futura.

La Peña Pillería nació con un partido de fútbol entre solteros y casados allá por el año 1954. Fue fundada en el epicentro de las "casas da Pillería", que posteriormente fueron colegio y que, en la actualidad, desgraciadamente, están derribadas. Los trofeos para los ganadores y participantes siempre fueron un gran estímulo, ya que un verdadero artista ebanista, conocido como "Don Camilo", los fabricaba, recuerda con cariño Roberto Buide.

La Cita

Como cada 15 de agosto desde hace 70 años, los integrantes de una de las peñas más antiguas y tradicionales de la provincia se reúnen en el entorno del río Miño, el verdadero cordón umbilical de este tradicional barrio lucense. Este año no habrá fútbol porque los mayores "se lesionan" y "casi no hay" jóvenes. La comida se celebrará, como no, a orillas del Miño, en un lugar conocido casi exclusivamente por los habitantes de este singular barrio de Lugo: O Tourao. La hora será a las tres de la tarde. Previamente, hubo que inscribirse en el Bar Chuco, en la calle Fermín Rivera.

Año de Grandes Ausencias

Este año, durante una misa que se celebrará el jueves 15 a las 12 del mediodía en la Iglesia de San Lázaro, se recordará a dos integrantes que fueron santo y seña de la Peña Pillería, así como dinamizadores del espíritu de pertenencia al barrio del Puente o barrio de San Lázaro: "José Saqués", de la Taberna do Xesús, y "Manolo Chuco", del Bar Chuco. Ambos nos dejaron recientemente, "José" el 15 de septiembre de 2023 y "Manolo" el 16 de enero de 2024. Sin duda, la cita de este año girará de manera inevitable en torno a la memoria de estas dos queridas figuras, que eran el alma de cada encuentro anual, y se rememorará también la ausencia de algún otro vecino desaparecido, que también aportaba el carácter de "ser da Ponte" a esta singular agrupación.