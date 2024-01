Lara Méndez renuncia oficialmente a ser alcaldesa de Lugo: “ha sido un privilegio y un honor”

Lara Méndez hizo oficial este viernes su renuncia como alcaldesa de Lugo, después de casi nueve años en el cargo, en el transcurso de un pleno extraordinario en el que agradeció a sus colaboradores, compañeros y funcionarios su trabajo durante algo más de dos mandatos, además de reconocer que para ella fue “un privilegio y un honor” estar al frente del Ayuntamiento de la capital lucense.

En el inicio de su intervención, Lara Méndez reconoció que afrontaba “su pleno más difícil como alcaldesa, después de casi nueve años”.

Agradeció a su partido la “oportunidad de tener el mayor privilegio que uno puede tener”, que es “haber sido alcaldesa de la ciudad de Lugo”, pero también a los demás miembros de la Corporación municipal, a los funcionarios del Ayuntamiento y a su equipo de asesores, porque “gracias a un esfuerzo colectivo, conseguimos un Lugo mejor”.

“Sacamos adelante muchos proyectos que hacen de Lugo la gran ciudad que es. No sería posible si no hubiese un equipo de trabajadores y trabajadoras, podría nombrar a los 619 funcionarios, porque todos han aportado su grano de arena desde los distintos servicios, pero no es el momento y tampoco querría cometer el error de dejar a nadie atrás”, añadió.

También quiso agradecer “a todos los agentes sociales” su implicación, porque mantuvo con cada uno, “desde sus respectivos ámbitos”, una “interlocución diaria y constante y, con sus ideas y propuestas, ayudaron a hacer un Lugo mejor”. Además, extendió ese agradecimiento a los “98.189 vecinos, que fueron y son la esencia de nuestro trabajo”.

“Trabajamos para ellos y, además, con reciprocidad, porque nos van trasladando sus inquietudes y necesidades, a través de asociaciones o de manera individual, por medio de los muchos mecanismos que, afortunadamente, tenemos hoy gracias a las nuevas tecnologías”, añadió, pero “también en el tú a tú, en cada rincón y en cada esquina de esta preciosa ciudad”.

Tuvo, además, palabras de agradecimiento para su familia, porque “su generosidad”, le permitió estar a disposición del Ayuntamiento “24 horas al día, siete días a la semana, y así durante casi nueve años”.

“Muchísimas gracias a Lugo, porque fue un privilegio y un honor ser alcaldesa de esta ciudad”, afirmó.

Vídeo RAMUDOMéndez llega al pleno acompañada de Alvarellos y Miguel Fernández









"ESTABILIDAD" EN EL GOBIERNO BIPARTITO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La alcaldesa saliente también hizo referencia a la “estabilidad” del gobierno local de Lugo, con independencia de su marcha, gracias al acuerdo que el Partido Socialista y el BNG mantienen en el Ayuntamiento.

Precisamente, el portavoz del BNG y teniente de alcalde, Rubén Arroxo, incidió en ese mensaje durante su intervención en el pleno, para asegurar que “tal y como decía la alcaldesa”, el bipartito representa “un gobierno estable” y con “un proyecto estable”.

“Todo va a continuar según las líneas marcadas. Es evidente que estamos en una situación diferente, poco habitual, pero la gente puede estar tranquila, porque vamos a seguir trabajando por Lugo, porque al final es lo que queremos, lo que nos involucra y por lo que estamos aquí”, dijo Arroxo.

El portavoz nacionalista también quiso desearle a Méndez “todo lo mejor en lo personal, en esta nueva etapa vital”, pero también “en lo político”, porque “todo lo bueno que te pase en este nuevo campo político será buena para la ciudad”.

“Todos y todas deseamos que así sea”, añadió Arroxo, quien también, quiso agradecerle “toda la implicación de estos años”, conocedor de todo lo que “conlleva estar al servicio público” y todo “el tiempo que consume”.

"AMABILIDAD" FRENTE A "CONTUNDENCIA"

La portavoz de la oposición municipal, Elena Candia, a pesar de habitual “contundencia” de sus intervenciones en el pleno, de “la manera más amable” expresó el agradecimiento del grupo del Partido Popular a la alcaldesa por su “dedicación” durante casi nueve años al Ayuntamiento de Lugo.

“Como municipalista, como lucense, pero en mi caso, también como mujer, porque creo que todas deberíamos hacer un frente común, en momentos como este, y ser capaces de ver siempre la parte positiva. Tiempo y foros tendremos para hacer análisis” de otro tipo, añadió.

Asimismo, agradeció el “mensaje de estabilidad” en cuanto al gobierno local trasladado inicialmente por el portavoz del BNG y, posteriormente, por la propia regidora saliente.

“Parece que en el plano personal estamos predestinadas a encontrarnos”, dijo Candia, “primero en la Diputación” y ahora “aquí”. “Parece que nuestros caminos se cruzan. Yo vengo y tú te vas, pero indudablemente aspiro, haciendo referencia a los valores que me inculcaron, que independientemente de donde nos encontremos y de las diferencias ideológicas obvias, a que seamos capaces de trabajar conjuntamente a favor de una ciudad que tanto lo precisa”.

“De una manera sincera, amable, y sobre todo muy sentida, te deseamos lo mejor”, concluyó.

PLAZOS PARA LA SUCESIÓN

Finalizado el pleno, Lara Méndez dejaba de ser alcaldesa de Lugo para incorporarse como número 2 a la lista electoral del Partido Socialista por esta provincia para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 18 de febrero.

En el plazo de diez días, tiene que celebrarse otro pleno en el Ayuntamiento de Lugo para escoger al nuevo alcalde o alcaldesa. Todas las quinielas sitúan a Paula Alvarellos como favorita, con permiso del número 2 de la candidatura socialista en las últimas municipales, Miguel Fernández.