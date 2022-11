El Caudal Fest ha sido nominado entre los mejores festivales de Europa

-El Caudal Fest, que se celebra en el mes de septiembre en la ciudad de Lugo, acaba de ser nominado a los European Festival Awards en la categoría de mejor festival de formato mediano, que premia a aquellos eventos que tienen capacidad para acoger a una audiencia diaria de entre 10.000 y 39.999 personas.

El Ayuntamiento de Lugo recuerda en un comunicado que “son los premios más prestigiosos de Europa a los festivales de música” y el jurado valora a la hora de realizar las nominaciones y de escoger a los premiados la “especial atención a la seguridad, la conciencia social, la visión de futuro y la sostenibilidad” de las celebraciones.

El gobierno local expresó su satisfacción por esta nominación y dijo que “estar entre el grupo de nominados es ya un logro”, aunque también reconoció que “el mayor éxito es el crecimiento del propio festival”.

El Caudal Fest ya fue nominado en su primera edición, la de 2018, en dos categorías, la de 'Best New Festival' -Mejor Festival Revelación- y 'Best Medium-Sized Festival' -Mejor Festival de Mediano Formato-, nominación que repitió en 2019.

Los premios están abiertos a la participación del público, que puede votar hasta el 7 de diciembre por sus opciones preferidas, a través de la plataforma europeanfestivalawards.org.

PROGRAMA PARA EL PRÓXIMO AÑO

El Ayuntamiento de Lugo ha confirmado que Leiva será el cabeza de cartel de la quinta edición del Caudal Fest, que se celebrará entre los días 15 y 16 de septiembre del próximo año.

La incorporación de Leiva al cartel se suma a los grupos ya anunciados, como Vetusta Morla, Sidonie, Ojete Calor o La La Love You, además del dúo gallego Berto.