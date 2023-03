Besteiro será nombrado este martes delegado del Gobierno en Galicia

El Consejo de Ministros nombrará este martes al lucense José Ramón Gómez Besteiro nuevo delegado del Gobierno en Galicia, de modo que el ex presidente de la Diputación Provincial de Lugo y ex secretario general del PSdeG regresará a la primera línea política después de siete años apartado como consecuencia de su particular calvario judicial, finalizado hace unos meses con el archivo de todas las causas en las que había sido imputado.

Gómez Besteiro será nombrado delegado del Gobierno por el Consejo de Ministros tras la marcha de José Miñones, que toma posesión hoy mismo como ministro de Sanidad.

Es el decimosegundo hombre en acceder al cargo, que todavía no ha sido desempeñado, más que de forma interina, por ninguna mujer.

Besteiro tendrá como subdelegados del Gobierno a María Rivas (A Coruña), Isabel Rodríguez (Lugo), Emilio González (Ourense) y Maica Larriba (Pontevedra).

Desde el archivo judicial de las causas a finales del año pasado, su nombre ha sonado para diferentes puestos y el actual secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, lo definió en diciembre como el "Messi" del partido.

El nuevo delegado nació el 15 de noviembre de 1967 en Lugo, en el barrio de Lamas de Prado, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.

Con treinta años, cuando Gómez Besteiro estaba ejerciendo la abogacía en su propio despacho, se incorporó al gobierno municipal de la ciudad lucense, concretamente en 1999, de la mano del exalcalde Xosé López Orozco, y se hizo cargo entonces, entre otras funciones, de las competencias en materia de Urbanismo.

En esa época se fijó la jueza Pilar de Lara al abrir la causa 'Garañón' en la que lo implicó por la hipotética autoría de cuatro delitos que habría cometido siendo edil, ya archivada.

Entre 1999 y 2007 también ejerció este político socialista como portavoz del gobierno municipal de Lugo, hasta que el 14 de julio de ese último año llegó a la presidencia de la Diputación Provincial y se convirtió en el primer socialista en dirigir la institución, tras más de dos décadas de gobierno del Partido Popular, con el fallecido Francisco Cacharro al frente.

En las elecciones municipales del año 2011, el PSdeG-PSOE consiguió mantener el gobierno de la institución provincial y de Lugo capital.

Ya a mediados de 2012, después de cerrar su etapa al frente de la Secretaría General de la Agrupación Local del PSdeG-PSOE de Lugo, consiguió el respaldo de la militancia para convertirse en el nuevo líder del partido en la provincia.

SALTO A LA POLÍTICA GALLEGA

El 15 de diciembre de 2012 organizó un encuentro en Lugo abierto a las bases, bajo el lema 'Partido Abierto, Gobierno Abierto', en el que participaron unas mil personas y donde anunció su intención de pelear por la Secretaría General del PSdeG-PSOE.

Durante seis meses, recorrió unos 10.000 kilómetros para visitar a los militantes de las agrupaciones locales del PSdeG-PSOE por toda Galicia y, cuando se procedió a la apertura oficial de la campaña para la Secretaría General, participó en un total de 63 actos en diez días.

El 7 de septiembre de 2013 se produjo su victoria, aunque las investigaciones de la 'Garañón' y la 'Pulpo' -de gestión de fondos provinciales-, ambas cerradas, lo llevaron a dejar el cargo antes de intentar optar a la Presidencia de la Xunta.

Se trata del tercer socialista en el cargo desde la moción de censura de 2018, tras Javier Losada y José Miñones.

Antes que ellos habían estado Domingo García-Sabell, Juan Miguel Diz Guedes, Arsenio Fernández de Mesa, Manuel Ameijeiras, Antón Louro, Miguel Ángel Cortizo, Xosé Manuel Pose, Samuel Juárez y Santiago Villanueva.