A Pastoriza dedica una calle al profesor Dino Pacio Lindín tras una vida dedicada a la integración de las minorías hispanas en Nueva York
El alcalde del municipio, Darío Cabaneiro, señaló que la iniciativa, que partió de los vecinos y fue aprobada por unanimidad en pleno, culminará este sábado con una serie de actos en los que participará la familia y escritores unidos al homenajeado, que falleció este año
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"No solo son las condiciones meteorológicas adversas o la nefasta gestión forestal, la mano del hombre está detrás del 96% de los incendios"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h