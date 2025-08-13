COPE
A Pastoriza dedica una calle al profesor Dino Pacio Lindín tras una vida dedicada a la integración de las minorías hispanas en Nueva York

El alcalde del municipio, Darío Cabaneiro, señaló que la iniciativa, que partió de los vecinos y fue aprobada por unanimidad en pleno, culminará este sábado con una serie de actos en los que participará la familia y escritores unidos al homenajeado, que falleció este año

A Pastoriza dedica una calle al profesor Dino Pacio Lindín tras una vida dedicada a la integración de las minorías hispanas en Nueva York

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

