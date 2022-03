Informativo Mediodía de Cope Lugo. 18 de marzo. 13:50 horas

Decenas de transportistas, según algunas fuentes casi doscientos, cortaron esta mañana durante aproximadamente media hora la Autovía del Noroeste -A6- en ambos sentidos de la circulación a la altura del municipio lucense de O Corgo.

Según la información facilitada por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, el corte se produjo en ambos sentidos, Madrid y A Coruña, a la altura del kilómetro 479 de la autovía, y se prolongó durante media hora, entre las 11:00 y las 11:30 horas.

Aunque los manifestantes no tenían permiso para realizar el corte, el acto de protesta tuvo lugar sin apenas incidentes.

El portavoz de la Plataforma de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, reconoce que “en Galicia, como en todos lados, está habiendo desabastecimiento” y, aunque asegura que la intención de los transportistas que secundan el paro no es “perjudicar a nadie”, opina que esto “va para largo” por la postura del Gobierno.

“Seguimos igual y, desgraciadamente, estos señores nos están abocando a que esto vaya para largo. No nos han llamado. No hemos tenido ningún contacto con ellos, y vamos por el quinto día de huelga. No sé a qué esperan”, dijo Hernández.