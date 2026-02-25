Antonio Ameijide: "Non lle podemos permitir a ningún cargo público que minta, que falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está"
O voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo denuncia que a alcaldesa socialista Marisol Morandeira certificou presidir unha xunta de goberno cando se atopaba nunha viaxe de ocio particular en Portugal
O Partido Popular denunciou ante o xulgado á alcaldesa socialista de Guitiriz, Marisol Morandeira, por unha presunta ilegalidade "moi preocupante". Segundo o voceiro popular na Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, a rexedora falseou documentos públicos para cobrar dietas por asistir a unha xunta de goberno local mentres se atopaba nunha viaxe de ocio en Portugal.
Os feitos remóntanse ao pasado mes de decembro, cando a alcaldesa realizou unha viaxe privada a Portugal entre os días 9 e 11. Ameijide sinalou que "Morandeira pasou dietas ao Concello por valor de 250 euros para pagar a viaxe", organizada por unha asociación local, ademais doutros gastos extra.
O máis grave, segundo o relato do voceiro popular, é que durante eses días a alcaldesa convocou unha xunta de goberno en Guitiriz e cobrou tamén a dieta correspondente. Ameijide ironiza sobre a situación: "Será a única persoa que coñezo que teña a capacidade de estar en Portugal de viaxe privada e en Guitiriz presidindo unha xunta de goberno".
Falsidade documental e accións legais
O PP acusa a Morandeira dun presunto delito de falsidade documental, xa que na acta da reunión figura que esta foi presencial. Ameijide descarta a posibilidade dunha conexión telemática, asegurando que "o regulamento non o permite" e que a lei prohibiría conectarse desde outro país a un órgano colexiado dunha institución local. Ante a gravidade dos feitos, o Grupo Municipal Popular presentou toda a documentación no xulgado para que se investigue.
O que non lle podemos permitir a ningún cargo público é que minta, que falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está"
Voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo
Ameijide insiste na necesidade de aclarar o sucedido: "Se o pillamos unha vez, cantas veces o faría? Isto é o que nos preocupa e o que o xulgado ten que ditaminar". Para o popular, é intolerable que un cargo público "minta, falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está".
tres Negativas do goberno provincial no pleno
Estas declaracións prodúcense despois dun pleno na Deputación de Lugo onde o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas rexeitou varias propostas do Partido Popular. Entre elas, a readmisión de 16 traballadores de Suplusa despedidos "de forma ilegal" segundo o Tribunal Supremo; esixir a retirada do recurso do Goberno central contra a lei de dependencia galega; e a posta en marcha dun plan de 5 millóns de euros para paliar os danos dos últimos temporais nas infraestruturas municipais.
