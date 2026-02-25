COPE
Antonio Ameijide: "Non lle podemos permitir a ningún cargo público que minta, que falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está"

O voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo denuncia que a alcaldesa socialista Marisol Morandeira certificou presidir unha xunta de goberno cando se atopaba nunha viaxe de ocio particular en Portugal

Antonio Ameijide, en los estudios de Cope Lugo
Baruk Domínguez

Entrevista con Antonio Ameijide, voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo

Baruk Domínguez

Lugo - Publicado el

2 min lectura14:56 min escucha

O Partido Popular denunciou ante o xulgado á alcaldesa socialista de Guitiriz, Marisol Morandeira, por unha presunta ilegalidade "moi preocupante". Segundo o voceiro popular na Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, a rexedora falseou documentos públicos para cobrar dietas por asistir a unha xunta de goberno local mentres se atopaba nunha viaxe de ocio en Portugal.

Os feitos remóntanse ao pasado mes de decembro, cando a alcaldesa realizou unha viaxe privada a Portugal entre os días 9 e 11. Ameijide sinalou que "Morandeira pasou dietas ao Concello por valor de 250 euros para pagar a viaxe", organizada por unha asociación local, ademais doutros gastos extra.

O máis grave, segundo o relato do voceiro popular, é que durante eses días a alcaldesa convocou unha xunta de goberno en Guitiriz e cobrou tamén a dieta correspondente. Ameijide ironiza sobre a situación: "Será a única persoa que coñezo que teña a capacidade de estar en Portugal de viaxe privada e en Guitiriz presidindo unha xunta de goberno".

Falsidade documental e accións legais

O PP acusa a Morandeira dun presunto delito de falsidade documental, xa que na acta da reunión figura que esta foi presencial. Ameijide descarta a posibilidade dunha conexión telemática, asegurando que "o regulamento non o permite" e que a lei prohibiría conectarse desde outro país a un órgano colexiado dunha institución local. Ante a gravidade dos feitos, o Grupo Municipal Popular presentou toda a documentación no xulgado para que se investigue.

O que non lle podemos permitir a ningún cargo público é que minta, que falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está"

Antonio Ameijide

Voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo

Ameijide insiste na necesidade de aclarar o sucedido: "Se o pillamos unha vez, cantas veces o faría? Isto é o que nos preocupa e o que o xulgado ten que ditaminar". Para o popular, é intolerable que un cargo público "minta, falsee documentos públicos, e que firme que está onde non está".

tres Negativas do goberno provincial no pleno

Estas declaracións prodúcense despois dun pleno na Deputación de Lugo onde o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas rexeitou varias propostas do Partido Popular. Entre elas, a readmisión de 16 traballadores de Suplusa despedidos "de forma ilegal" segundo o Tribunal Supremo; esixir a retirada do recurso do Goberno central contra a lei de dependencia galega; e a posta en marcha dun plan de 5 millóns de euros para paliar os danos dos últimos temporais nas infraestruturas municipais.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

