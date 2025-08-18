Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino, avisa a los peregrinos: "Que lo dejen para otro momento en que no haya incendios"

Aunque hasta el momento en las rutas que discurren por la provincia de Lugo no se ha registrado ningún problema, desde el colectivo piden precaución a los caminantes y les invitan a "retirarse y que regresen a sus hogares, porque el Camino va a seguir ahí"