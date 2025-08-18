Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino, avisa a los peregrinos: "Que lo dejen para otro momento en que no haya incendios"
Aunque hasta el momento en las rutas que discurren por la provincia de Lugo no se ha registrado ningún problema, desde el colectivo piden precaución a los caminantes y les invitan a "retirarse y que regresen a sus hogares, porque el Camino va a seguir ahí"
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
“Se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas y morir 4 personas para que el presidente entienda la conveniencia de interrumpir sus santas vacaciones”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h