COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino, avisa a los peregrinos: "Que lo dejen para otro momento en que no haya incendios"

Aunque hasta el momento en las rutas que discurren por la provincia de Lugo no se ha registrado ningún problema, desde el colectivo piden precaución a los caminantes y les invitan a "retirarse y que regresen a sus hogares, porque el Camino va a seguir ahí"

Ángel Trabada acompañado de varios peregrinos
00:00
Descargar

Ángel Trabada, presidente de la Asociación de Amigos del Camino recomienda a los peregrinos "que lo dejen para otro momento en que no haya incendios"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 18 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking