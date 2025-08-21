13:30 | 21 AGOSTO 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO
Escúchanos cada día a la hora de siempre en nuestras emisoras de Lugo (88.9 FM y 1224 OM), Becerreá (96.6 FM), Vilalba (101.2 FM) y a través de nuestra web
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
“Sería absurdo afirmar que Sánchez es culpable las hectáreas calcinadas. Ahora bien, de tocar la lira mientras se quemaba el monte, sí es culpable"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h